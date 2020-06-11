"وساوس"... بدء عرض أول مسلسل سعودي على نتفليكس

مسلسل وساوس
أعلنت شبكة "نتفليكس"، عن بدء عرض مسلسل "وساوس"، اليوم الخميس، ليكون أول مسلسل درامي سعودي يعرض عبرها.
ومن المقرر ترجمة المسلسل إلى 20 لغة، حيث سيعرض لنحو 183 مليون مشترك في 190 دولة حول العالم، المسلسل مكون من 8 حلقات وهو من دراما الغموض والتشويق.
وبحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تدور أحداث المسلسل حول عائلة تواجه شكوكا تحيط بوفاة كبيرها "حسان" الذي يكتشفون أن ماضيه مليء بالأحداث والأسرار الغريبة.
وبجملة "الكل عنده سر يخبيه" روجت شبكة نيتفليكس للمسلسل، على أنه أول مسلسل سعودي تشويقي يعرض على المنصة.
إيش السر وراء حادث حسّان؟ #وساوس يُعرض الآن pic.twitter.com/Z32rpwyBK5— Netflix MENA (@NetflixMENA) June 11, 2020
إيش السر وراء حادث حسّان؟ #وساوس يُعرض الآن pic.twitter.com/Z32rpwyBK5
ويتناول المسلسل الكثير من الصراعات الأسرية والمشاكل الاجتماعية التي تحدث في الخليج وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.
ومسلسل "وساوس" من إخراج السعودية هناء العمير، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين العرب، من بينهم شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي.
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