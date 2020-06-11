"وساوس"... بدء عرض أول مسلسل سعودي على نتفليكس

أعلنت شبكة "نتفليكس"، عن بدء عرض مسلسل "وساوس"، اليوم الخميس، ليكون أول مسلسل درامي سعودي يعرض عبرها.

ومن المقرر ترجمة المسلسل إلى 20 لغة، حيث سيعرض لنحو 183 مليون مشترك في 190 دولة حول العالم، المسلسل مكون من 8 حلقات وهو من دراما الغموض والتشويق.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تدور أحداث المسلسل حول عائلة تواجه شكوكا تحيط بوفاة كبيرها "حسان" الذي يكتشفون أن ماضيه مليء بالأحداث والأسرار الغريبة.

وبجملة "الكل عنده سر يخبيه" روجت شبكة نيتفليكس للمسلسل، على أنه أول مسلسل سعودي تشويقي يعرض على المنصة.

ويتناول المسلسل الكثير من الصراعات الأسرية والمشاكل الاجتماعية التي تحدث في الخليج وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

ومسلسل "وساوس" من إخراج السعودية هناء العمير، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين العرب، من بينهم شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي.