نصائح لتجنب الاكتئاب بسبب أزمة فيروس كورونا

قدمت الدكتورة حنان محمد الفارسي، استشاري النفسي وخبيرة التنمية البشرية، نصائحها من أجل تجنب حالة الاكتئاب نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، قائلة إن نتيجة عدم التثقيف تجاه فيروس كورونا، اتجه الكثير من الناس للمستشفيات لمجرد العطس البسيط، دون إصابتهم بالمرض، إلا أن توجههم للمستشفيات تسبب لهم في نقل العدوى.

وأضافت "الفارسي"، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد"، عبر قناة "صدى البلد"، أنه من الضروري التعامل مع المرض على أنه حالة قائمة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت بأنه حوالي 2 مليون مصري يعانون من الاكتئاب، وهو رقم كبير.

وتابعت أنه من الضروري للتغلب على الاكتئاب، المشي لمدة نصف ساعة ولو داخل المنزل على الأقل، لإفراز هرمون الفرحة، بالإضافة للغذاء الصحي الذي يرفع من المناعة بدلًا من الأطعمة التي تزيد من الدهون والأمراض.

وواصلت الفارسي، أن السعادة معدية والاكتئاب أيضًا معدي، وبالتالي لابد من أن يكون الأب أو الأم قدوة لأبنائهم برسم السعادة على وجوههم لنقلها لأبنائهم داخل المنزل، بدلًا من الاكتئاب، مشددة أنه لابد من عدم الخوف من الفيروس، للتخلص من الاكتئاب من أجل زيادة المناعة.

واختتمت أن فيروس كورونا، منحنا إيجابيات عديدة، خاصة أنه زاد من الترابط الأسري داخل المنزل، مشيرة إلى أنه على الناس الاقتراب من الله واليقين به أكثر من ذلك لتجنب الخوف.