أحد مؤسسي "جمهورية زفتى" وابنته ممثلة.. معلومات عن الراحل محمود مسعود

05:00 ص | الخميس 11 يونيو 2020
الفنان الراحل محمود مسعود

الفنان الراحل محمود مسعود

كتب: رامي مصطفى

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توفى الفنان محمود مسعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية‬‫، الفنان ⁧‫محمود مسعود‬⁩، في بيان لها، قائلة: "‬‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود مسعود:

- الفنان محمود مسعود من مواليد عام 1952، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

- عمل عقب التخرج في مسرح الطليعة، ثم شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، قبل أن يشارك في عدد من المسلسلات.

- ضمن أبرز الأفلام التي شارك بها: "مجانينو، المتمرد، الشرسة، حكاية تو"، وضمن أبرز مسلسلاته: "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

- يعد ضمن أبرز أدواره، دور عوض الجندي في مسلسل "جمهورية زفتى"، حيث أدى دور "أحد مؤسسي جمهورية زفتى".

- كما جسد دور الصحابي معاوية بن أبي سفيان، في مسلسل "رجل الأقدار"، الذي تناول حياة الصحابي عمرو بن العاص، من بطولة الفنان نور الشريف.

- ابنته هي الفنانة إيمان مسعود، والتي شاركت في عدد من الأعمال، أبرزها دورها في مسلسلي شمس الأنصاري وحكايات بنات عام 2012.

- شارك في مسلسلي الأب الروحي عام 2017، وكأنه أمبارح 2018، كآخر أدواره الرئيسية، قبل أن يظهر كضيف شرف في مسلسلات عوالم خفية عام 2018، ولآخر نفس عام 2019، بالإضافة لظهوره كضيف شرف في فيلم سوق الجمعة عام 2018.

- تعرض لوعكة صحية عام 2016 نقل على إثرها للمستشفى بسبب شراهته في التدخين، حيث عاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، ما أدى إلي العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، ليقرر الأطباء خضوعه للرعاية بعض الأيام حتى تستقر حالته الصحية.

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