مرت بأزمة عصبية.. التفسير النفسي لواقعة انتحار طالبة ثانوي عام بأسيوط

في واقعة مفجعة، يوم الثلاثاء الماضي، أقدمت طالبة ثانوي عام على الانتحار، بتناول حبوب الغلال السامة، خوفا من الامتحانات بمركز القوصية بأسيوط، وأمرت نيابة المركز، برئاسة المستشار ممدوح صلاح التهامي، وكيل النائب العام، بعرض الجثة وتشريحها، بواسطة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، من خلال حديثه لـ"الوطن"، إن طالبة الثانوي تكون في مرحلة المراهقة، والفتاة في تلك المرحلة عندما تتعرض لضغط نفسي، وتشعر أنها غير قادرة على الإلمام بالموضوع بتدخل في أزمة عصابية.

وأضاف "فرويز": "هناك 3 أسباب قد تدفع الطالبة للانتحار، الأولي أنها قد تكون قامت بمراجعة المناهج، وجدت أنها مش مذاكرة بشكل جيد".

وتابع: "السبب الثاني قد يعود إلى وجود مشكلة مع أسرتها، فبتلجأ للانتحار كحل للهروب، خصوصا في سن المراهقة دي أول حل بتفكر فيه هو الانتحار".

واستطرد حديثه: "السبب الثالث، أنها قد تكون مريضة نفسيا"، مشيرا إلى أن انتحار طلاب الثانوية العامة، يأتي بسبب عدم التواصل بين الطالب وأفراد أسرته جيدا، مؤكدا : "لو فيه تواصل مكنتش لجأت للحل ده، كانت هتحكيلهم مشاكلها وتتحل".

نصائح لإبعاد طلاب الثانوية العامة عن الضغوط النفسية:

- يجب على الأهل التواصل مع أبنائهم.

- يجب على الطلاب النوم لعدد ساعات كافية يوميا.

- ينصح بتقديم وجبات طعام إلى الطلاب تساعدهم على التركيز.

- ينبغي على الطلاب إدراك، أن حالة نسيان المنهج عند المراجعة أمر طبيعي وغير مقلق، على الرغم من المداومة على المذاكرة طوال العام.

- المحافظة على هدوء الأعصاب.

- وضع جدول مذاكرة محدد الأوقات والإنتظام عليه.

- يجب على الأهالي طمأنت أبنائهم، ومحاولة عمل أشياء مبهجة لهم بالمنزل، تخرحجهم من أجواء الثانوية العامة وتبسطهم.

- ضرورة ابعاد الطلاب عن الضغط العصبي.

- يجب على الأهالي عدم مقارنة أبنائهم مع مستويات الأقارب والمعارف.

وجدير بالذكر، أن اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزي بوصةل " أ. ف. إ" 18 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة بغيبوبة تامة وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز، وبسؤال أسرة الطالبة، أكدوا أن الوفاة نتيجة تناولها حبوب الغلال السامة بقصد الانتحار.

وأضافت أسرة الطالبة، أن المنتحرة طالبة بالصف الثالث الثانوي، وفى الفترة الأخيرة، كانت تعانى من اضطرابات نفسية، وتعاني من حالة رعب دائم، لمجرد ذكر الامتحانات.