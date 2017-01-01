تويتر يعيد منح علامات التوثيق الزرقاء للحسابات الفردية بعد توقف 3 سنوات

سيعيد موقع التدوينات القصيرة تويتر، أخيرًا، تقديم منح علامة التويثق الزرقاء لحسابات الأفراد بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

وقال المسؤول في شركة تويتر، جان مانتشون ونج، تعمل منصة التدوينات القصيرة على نظام جديد للتحقق والتوثيق من حقل "طلب التحقق" الموجود في قسم "المعلومات الشخصية" في إعدادات تطبيقه.

على وجه التحديد، سيسمح النظام الجديد لمستخدمين تويتر الفرديين بطلب توثيق المنصة الشهيرة لحساباتهم لأول مرة منذ عام 2017، ونشر ونج تغريدة بالتفصيل شرح فهيا النتائج التي توصل إليها فريق العمل في تويتر.

ولعل الأمر الأهم من عودة توثيق الحاسابات هو حقيقة أن تويتر سيوضح، لأول مرة، كيفية سير عملية التحقق من الحسابات والغرض الذي يخدمه.

في عام 2017، خضعت عملية التوثيق من تويتر للتدقيق الشديد والرقابة غير العادية بعد أن تحققت الشركة من حساب متعصب متفوق أبيض معروف قام بتنظيم مسيرات عنصرية في شارلوتسفيل، فيرجينيا، إذ ثار عدد نقاش حاد بين المستخدمين حول ما إذا كان ينبغي السماح لأولئك الذين ينشرون خطاب الكراهية بتوثيق حساباتهم.

أوقفت شركة تويتر توثيق الحسابات الفردية منذ ذلك الحين، ولكنها أبقت على توثيق حسابات معينة مثل السياسيين وخبراء الصحة العامة في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن تويتر أعلن أنه يخطط لإعادة منح التوثيق للحسابات الفردية، لم يقدم أي تفاصيل حول متى سيتمكن المستخدمون من بدء إرسال الطلبات.