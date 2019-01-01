شعار "سوبر ماركت" في السلام: ممنوع الدخول بدون كمامة

من السهل فرض القوانين، ولكن من الصعب تطبيقها أو الالتزام بها، خصوصاً داخل القرى وبعض المناطق الشعبية، ومنها منطقة العشرين بحى السلام، حيث ألزم صاحب أحد محلات البقالة زبائنه والمترددين على محله بارتداء الكمامة ووضعها شرطاً لدخول السوبر ماركت.

محسن زايد، صاحب المحل، كان من أوائل المطبقين للإجراءات الوقائية التى شددت عليها وزارة الصحة، ومؤخراً وضع ارتداء الكمامة الطبية شرطاً أساسياً للتسوق داخل المحل: «الوقت ده مش وقت استهتار أو نجامل بعض، من الآخر اللى مش هيلبس الكمامة مايدخلش عندى، أنا مش بعمل ده عشانى لوحدى، ده عشانهم هما كمان».

يلتزم «محسن» بتطهير وتعقيم المحل ويطلب من العاملين تطهير أنفسهم باستمرار، حتى يكون قدوة لجيرانه ويجبرهم على الالتزام بتحصين أنفسهم: «كتبت على باب المحل وحطيت على جروب على الفيس بوك خاص بالمنطقة وقلت يا جماعة بعد إذنكم محدش هيدخل المحل تانى من غير كمامة، وربنا يعافينى ويعافيكم، ويا ريت كلنا نلتزم».

وبمجرد إعلانه عن هذا الشرط، وجد التزاماً كبيراً من كافة المترددين، سواء الكبار أو الصغار: «حتى اللى بيستقرب المحل إنه جنب العمارة بقى بينزل يشترى أى طلب وهو لابس الكمامة ومحدش زعلان منى، هما فاهمين إن كل ده عشان مصلحتهم»، يلتزم «محسن» بمواعيد الحظر، حيث يغلق فى الثامنة مساء كل يوم، ويقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل مجاناً، بالتزامن مع انتشار الفيروس: «بنوصّل لأى مكان والعامل اللى معايا بشرف بنفسى على تعقيمه، لا ضرر له ولا ضرار للناس اللى بيوصّل لها الطلبات».