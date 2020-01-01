وفيات وإصابات المشاهير بكورونا.. الجانب السلبي من السوشيال ميديا

شهدت الآونة الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للعديد من المعلومات الخاطئة بالإضافة لترويج شائعات الوفاة، وهو ما يعد أحد الجوانب السلبية لاستخدام السوشيال ميديا.

ونبرز لكم في التقرير التالي، أبرز الأخطاء التي ارتكبها رواد السوشيال ميديا، بترويج أخبار كاذبة، بعدما تم نفيها من مصادرها.

معلومات كاذبة تداولها رواد السوشيال ميديا

الهاكر عن طريق الرد على رقم هاتف

وأثار رقم يدعي أنه لإحدى شركات الإتصالات، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر رقم الهاتف مرفقا بتغريدة: "الرقم ده هاكر لو رن علي حد متردوش عليه"، وذلك بالتزامن مع استيلاء أحد الأشخاص على حسابات تليجرام لمجموعة من فتيات محافظة الدقهلية، ونشر صورهن وابتزازهن.

وأكد المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن اختراق الهاتف عبر رسالة صوتية يعتبر أمرا غير حقيقي وصعب تنفيذه، كما يصعب أيضا تنفيذ ذلك من خلال اتصال تليفوني فقط.

وأوضح "جاد"، لـ"الوطن"، أن اختراق الهاتف يتم عبر إرسال رابط أو تحميل تطبيق وهمي، تتسبب في تحميل شفرة خبيئة بمجرد الضغط عليها لسرقة كلمات السر أو بيانات المرور إلى الحسابات المصرفية، أو التحكم في جهاز الكمبيوتر، بينما يتم الاستيلاء على الحسابات من خلال ادعاء أحد الأفراد تبعيته لبنك باستدراج المواطن للإدلاء بمعلومات عن رقم الحساب وكلمة السر والبطاقة الشخصية.

شائعة استعادة طبيب كفر الشيخ لبصره

واستمرت المعلومات الكاذبة بالانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها طالت الدكتور محمود سامي، طبيب كفر الشيخ الذي فقد بصره أثناء أداء عمله في أحد مستشفيات العزل أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على المواطنين، الأمر الذي نفاه من خلال بث مباشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي تحدث خلاله، أنه لا يرى سوى فلاشات أو كما وصفها بـ "أشباح كرتونية" لا أساس لها من الوجود، لكنها أشياء في خياله فقط.

كما ذكر الطبيب أنه فوجئ بأن البعض يهنئه باسترداده بصره من جديد، رغم أن هذا لم يحدث بل أمر يتمناه "بلاش تشيروا أخبار غير صحيحة، محبتكم وصلتلي وهي دي الحاجة اللي هتخليني كويس فضلا عن تعليقاتكم الإيجابية ورسائلكم لي، كل هذه الأشياء ترفع من روحي المعنوية".

شائعات وفاة المشاهير

رجاء الجداوي

قام بعض مروجي الشائعات على السوشيال ميديا، باستغلال تواجد الفنانة القديرة رجاء الجداوي في مستشفى العزل بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تم نفيه، حيث قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، فى برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "ten": "مستبشرون خيرا، ولكن الأمر كله في يد الله، وأمر جيد أنها مستقرة منذ 3 أيام، وهي ليست في غيبوبة، ومستاءين من الشائعات، الناس بتنجم وبتخترع".

كما أكد مصدر طبي بالمستشفى، اليوم، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتشهد تحسنا بطيئا، لافتا إلى أنها ما زالت بغرفة العناية المركزة وتخضع لجهاز التنفس الصناعي.

شيرين عبدالوهاب

وعلى الطريقة ذاتها، نشر رواد تويتر، تغريدات تشير إلى وجود خلافات كبيرة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، وأنهما على وشك الطلاق، الأمر الذي حسمته الفنانة، بنشر صورة تجمعها بزوجها حسام حبيب، عبر حسابها الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وعلقت شيرين على الصورة قائلة: "كل حب الدنيا دي في قلبي ليك".

محمد مشالي

ولم يسلم الدكتور محمد مشالي، الشهير بطبيب الغلابة من شائعة وفاته التي تداولها الكثير من نشطاء موقعي "فيسبوك، وتويتر"، والتي قام بنفيها، مؤكدا أنه متواجد في عيادته يستقبل مرضاه ويتمتع بصحة جيدة.

وأعرب " مشالي" عن استيائه من تردد شائعات وفاته المتكررة، قائلا: "القافلة تسير والكلاب تعوي"، لافتا إلى أن مصر تواجه انحدارا أخلاقيا بعد ثورة 25 يناير، منوها بأن "علينا جميعاً أن نعيد منظومة الأخلاق مرة أخرى للمصريين".

كما طالب مروجي الشائعات بالكف عن الثرثرة والنميمة والانشغال بالقضايا الأهم، والوقوف بجانب القيادة السياسية لبناء مصر.

مصطفى بكري

ونشر نشطاء السوشيال ميديا شائعات، بشأن إصابة النائب مصطفى بكري، بفيروس كورونا، حيث أكد النائب، أن الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية تسعى إلى ترويج الفتن والشائعات داخل المجتمع المصري، مستغلين في ذلك حالة الرعب التي تجتاح كثير من البيوت المصرية بسبب وباء كورونا.

وقال "بكري" لـ"الوطن"، إنه تفاجأ بقيام هذه الجماعة الإرهابية بنشر صور له أثناء تبرعه بالدم منذ سنوات، وكتبت عليها إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الجماعة لم تكتف بهذا الأمر، ولكنها ادعت إصابة جميع أفراد عائلته بالفيروس. مبينا أن كل هذا أكاذيب وادعاءات سعت الجماعة الإرهابية إلى نشرها، لبث الرعب في نفوس المصريين.