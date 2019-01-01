"محمد" يعزف لخالته المصابة: كانت بتعيّط.. خليتها تضحك

أصيبت خالته بفيروس كورونا وانعزلت فى شقة بمفردها بعيداً عن أفراد العائلة خوفاً من انتقال العدوى لهم، لكنه لم يتخل عنها وقرر مرافقتها فى محنتها ورحلة علاجها التى ستستمر أسبوعين.. هذا ما فعله محمد أحمد، طالب فى الثانوية العامة، أمام غرفة خالته المخرجة هند عبدالستار، التى يعتبرها صديقته الأولى وأمه الثانية، يعزف لها بآلة الهارمونيكا مقطوعتها المفضلة ليخفف عنها حدة آلامها ووحدتها: «مرة كنت قاعد ورا باب الأوضة عشان لو احتاجت حاجة، سمعت صوتها بتعيط، فجبت الآلة وبدأت أعزف لقيتها بتكلمنى من ورا الباب ومبسوطة»، يذهب لشراء أدويتها وجميع احتياجاتها، يجهز لها الطعام ووجباتها المفضلة، يضعها فى أطباق فوم لسهولة التخلص منها بعد الأكل، ويحدثها عبر «الفيديوكول والواتس آب».

عرف «محمد» من والدته أن مريض كورونا يحتاج للدعم النفسى حتى تستطيع مناعته مقاومة المرض، فبدأ يساند خالته على طريقته الخاصة، يطلق النكات تارة ويعزف لها تارة أخرى ويحكى معها طوال اليوم حتى لا تشعر بملل من غرفة العزل: «بنفضل نتكلم ونهزر من ورا الباب وفى يوم الفجر كان نفسها فى عصير نزلت اشتريته عشان خاطرها ولما بتحتاج حاجة بتبعتلى على الواتس».

ترى والدته عبير عبدالستار أن فكرة ابنها بالعزف لشقيقتها أسهمت فى تحسين حالتها النفسية كثيراً وجعلتها فى حال أفضل وبدأت تدون يوميات فى العزل تصور وتحكى وتوثق تلك الفترة الاستثنائية حتى لا يصيبها الملل: «خرجت أختى من كل مجموعات الفيس بوك اللى بتتكلم عن الوباء عشان نفسيتها»، لافتة إلى أنهم جميعاً يتواصلون معها عبر المكالمات الهاتفية، عدا ابنها الذى يسكن معها فى نفس الشقة ليؤنس وحدتها.

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