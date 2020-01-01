من رحم الأزمة يولد الأمل: انشروا الإيجابيات

10:17 ص | الخميس 11 يونيو 2020
نشر الإيجابيات

نشر الإيجابيات

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

محافظ كفر الشيخ للمواطنين: ليه تجبرونا نفض الأفراح.. اعملوها على النت

محافظ كفر الشيخ للمواطنين: ليه تجبرونا نفض الأفراح.. اعملوها على النت

أستاذة اجتماع: إقامة الأفراح في زمن كورونا مرض نفسي ورقص على جثة الوطن

أستاذة اجتماع: إقامة الأفراح في زمن كورونا مرض نفسي ورقص على جثة الوطن

محافظ الجيزة يفض بنفسه أحد الأفراح بقاعة في المريوطية

محافظ الجيزة يفض بنفسه أحد الأفراح بقاعة في المريوطية

الإبراشي: المساجد ستفتح بدون دورات مياه.. وستغلق أمام الأفراح والعزاء

الإبراشي: المساجد ستفتح بدون دورات مياه.. وستغلق أمام الأفراح والعزاء

من رحم المعاناة يولد الأمل، وفى ظل الظروف الراهنة التى تدفع إلى الانزواء والاكتئاب، وجد البعض مخرج نجاة يبعث على الأمل والتفاؤل وطرد الطاقة السلبية، «حسن وسارة» عروسان لم يستسلما لقرار إغلاق قاعات الأفراح وتلمّسا الفرحة فى فكرة بسيطة لم تزد تكلفتها على 500 جنيه، استعانا بمهندسة ديكور حولت مدخل عمارة إلى قاعة أفراح وعاشا لحظات من السعادة المجانية، و«محمد» طالب فى الثانوية العامة لم يقدر على البُعد عن خالته المصابة بفيروس كورونا، قرر مرافقتها فى نفس الشقة يفصل بينهما باب مغلق دائماً، ولكى يسعدها ويخفف عنها الآلام التى تشعر بها، قام بالعزف وإلقاء النكات ليحول دموعها إلى ضحكات، ولم تترك «داليا» أطفال التوحد فريسة للانعزال مرة أخرى فى البيوت، وقررت مد يد العون للأهالى من خلال مبادرة «لست وحدك» التى تقدم الدعم لأطفال التوحد أون لاين.

كانت «منن» تخفى إصابتها بفيروس كورونا عن جيرانها خوفاً من احتمال تنمّرهم عليها أو خوفهم منها، لكنها فوجئت بعد معرفتهم بتقديم كل الدعم لها من خلال رسائل إيجابية وهدايا عبارة عن فيتامينات وفواكه طازجة. أما الشاب «خلاد»، الذى يقيم فى محافظة كفر الشيخ، فلم يقف مكتوف الأيدى أمام حالة المزاج العام السيئة التى يشعر بها معظم الشباب، وقرر أن يخفف عنهم الضغط النفسى بفيديوهات توعية.

أقرأ أيضًا:

"حسن وسارة" حوَّلا مدخل العمارة لقاعة أفراح: النهارده فرحي يا جدعان

"محمد" يعزف لخالته المصابة: كانت بتعيّط.. خليتها تضحك

"منن" خافت تقول لجيرانها إنها مصابة.. ولما عرفوا دعموها برسائل إيجابية وفيتامينات وفواكه

"داليا" تدعم أطفال التوحد المعزولين في البيوت بمبادرة "لست وحدك"

"خلاد" يحارب الاكتئاب بفيديوهات قصيرة: لا تأذيني ولا أأذيك

الأكثر قراءة

"رقم مجهول" يتصل بالفتيات ويثير الذعر بينهن.. وخبير معلومات يكشف الأمر

"رقم مجهول" يتصل بالفتيات ويثير الذعر بينهن.. وخبير معلومات يكشف الأمر

تحذيرات وتنبيهات عديدة تسيطر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية، للخوف من اتصال هاتفي بأنه هاكر لاختراق الهاتف.
الكشري أصبح مجفف في عبوة سريعة التحضير: "أخيرا هناكله المصيف"

الكشري أصبح مجفف في عبوة سريعة التحضير: "أخيرا هناكله المصيف"

في خمسة دقائق فقط يستطيع عشاق الكشري المصري طهيه وتناوله، ربما كانت هذه مزحة في وقت سابق قبل أن يظهر
بعد واقعة الصور الفاضحة لفتيات المنصورة.. معلومات عن تطبيق "تليجرام"

بعد واقعة الصور الفاضحة لفتيات المنصورة.. معلومات عن تطبيق "تليجرام"

انتشرت صور فاضحة لفتيات من المنصورة بمحافظة الدقهلية، عبر حساب يحمل اسم "نسوان المنصورة"، على تطبيق التواصل "تليجرام"، وفقا لما ذكره مصدر أمني رفيع المستوى. 
"يقوي المناعة".. تعرف على فوائد الحليب الذهبي

"يقوي المناعة".. تعرف على فوائد الحليب الذهبي

ينصح العديد بتناول الأطعمة والمشروبات التي تقوي جهاز المناعة ومن بينها "الحليب الذهبي"
"داء الفيالقة".. مرض تنفسي جديد يهدد البشرية

"داء الفيالقة".. مرض تنفسي جديد يهدد البشرية

حذر خبراء بريطانيون، من مرض تنفسي جديد قد يهدد البشرية في الفترة المقبلة، بعد فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في أغلب بقاع الأرض.