بعد التحذير من تهديده للبشرية.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الفيالقة"

حذر خبراء بريطانيون، من مرض تنفسي جديد قد يهدد البشرية في الفترة المقبلة، بعد فيروس كورونا المستجد، موضحين، أن ذلك المرض قد يصيب العديدين، بسبب إجراءات الإغلاق، التي اتخذتها أغلب الدول كإجراءات وقائية ضد الجائحة العالمية.

وكان البروفيسور آن كلايسون، قد صرح، أنه عقب رفع قيود الإغلاق حول العالم، سيعود الكثيرون للمباني التي تم إغلاقها منذ شهور طويلة، بعدما باتت أرضا خصبة لإيواء أمراضا مثل داء الفيالقة، وفقًا لما نقله موقع "سبوتنيك".

لذلك يوضح لكم، الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ أمراض الصدر والجهاز التنفسي والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، من خلال حديثه لـ"الوطن"، كل ما تريد معرفته عن المرض التنفسي.

وذكر "عبد الحميد"، أن بكتيريا ليجيونيلا (الفيالقة)، ليست بكتيريا جديدة، حيث ظهرت في وقت سابق، وكان بداية ظهورها في إمريكا، وهو عبارة عن ميكروب بيعيش في أنظمة الـ "Water system" المتواجدة بالتكييفات.

وأضاف: "الميكروب عادة يتواجد في فصل الصيف بسبب تشغيل التكييفات في ذلك الوقت، وفي حالة تواجد الميكروب بالتكييف وتشغيله، يتعرض الشخص المتواجد داخل المكان للإصابة بالميكروب عن طريق استنشاقه، كما أن الشخص المصاب قد ينقل العدوى لغيره".

أعراض مرض "الفيالقة"

- ارتفاع درجة الحراراة.

- رعشه.

- صداع.

- آلام في الصدر.

- صعوبة في التنفس.

- سعال يصحبه بلغم.

طرق الوقاية منه

- يمكن الوقاية منه عن طريق، تطهير الـ "Water system" الموجودة داخل أجهزة التكييف على فترات، خاصة بالأماكن المغلقة لفترات بسبب وباء كورونا.

- عدم التواجد في أماكن التكييف لفترات طويلة بقدر الإمكان.

- فتح بعض المنافذ لتهوية المكان على فترات.

هل تكون كورونا سببا في ظهور "الفيالقة"

الأماكن المغلقة لفترات طويلة، بشكل عام سواء كانت بسبب كورونا أو أي سبب أخر، ويوجد بها تكييفات، تكون بيئة ملائمة لظهور تلك البكتيريا في أنظمة الـ "Water system" بالتكييفات.