فرحة على السوشيال ميديا باختيار كريم عبدالعزيز لـ"الاختيار2": هتكسر الدنيا

بعدما حقق نجاحًا واسعًا خلال عرضه في شهر رمضان الماضي، أعلن القائمون على مسلسل "الاختيار" تقديم جزء ثانٍ من العمل، ووقع اختيار شركة "سينرجي"، على الفنان كريم عبدالعزيز لتقديم دور البطولة.

اختيار كريم عبدالعزيز لتقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، جعل متابعي المسلسل يتغنون به على السوشيال ميديا، مشيدين بهذا الاختيار بدلًا من الفنان أمير كرارة، فقال حسن "اقسم بالله محد ينفع غيرك أحلى ممثل في مصر كريم عبدالعزيز"، وأضاف آخر: "اهي دي الاختيارات ولا بلاش"، وكتب حسن "هتكسر الدنيا مقدمًا"، وعلقت هبة عبر "تويتر": "هيضيف للمسلسل طابعًا مختلفًا وهينجحه أكتر ماهو ناجح".

وتناول "الاختيار" قصة الشهيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء‎.‎