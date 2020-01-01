توضيح من "الصحة العالمية" حول تصريحات "المصابين بلا أعراض" بكورونا

01:12 ص | الأربعاء 10 يونيو 2020
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

الصحة العالمية: انتقال كورونا من المصابين بلا أعراض نادر جدا

الصحة العالمية: انتقال كورونا من المصابين بلا أعراض نادر جدا

الصحة العالمية تدعم احتجاجات أمريكا: تظاهروا بالكمامات

الصحة العالمية تدعم احتجاجات أمريكا: تظاهروا بالكمامات

الصحة العالمية تحذر: وضع كورونا يزداد سوءً

الصحة العالمية تحذر: وضع كورونا يزداد سوءً

الصحة العالمية توجه رسالة مهمة للباعة في الأسواق

الصحة العالمية توجه رسالة مهمة للباعة في الأسواق

أصدرت ماريا فان كيروف المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، توضيحًا فيما يتعلق بالتصريحات التي أطلقتها حول المصابين بفيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وكانت تصريحات خرجت من المنظمة الصحة العالمية مؤخرًا، بأن انتقال كورونا عبر المصابين الذين لا يعانون من أي أعراض، نادر جدا ولا يسهم بدرجة كبيرة في في انتشار الفيروس المستجد.

وقالت كيروف في  ختام جلسة محادثة عبر صفحة تواصل اجتماعي خاصة بمنظمة الصحة العالمية، إنها كانت تشير فقط إلى دراسات محدودة، ولم تتناول الأمر بشكل مؤكد.

وأضافت: "ما تناولته هو عدد محدود للغاية من الدراسات، دراستان أو ثلاث نشرت، تحاول في الواقع تتبع الحالات غير مصحوبة بأعراض، ولم أقل أن الأمر محسوم".

واختتمت: هذه مجموعة صغيرة للغاية من الدراسات الفرعية، واستخدمت عبارة "نادرة للغاية".

الأكثر قراءة

"رقم مجهول" يتصل بالفتيات ويثير الذعر بينهن.. وخبير معلومات يكشف الأمر

"رقم مجهول" يتصل بالفتيات ويثير الذعر بينهن.. وخبير معلومات يكشف الأمر

تحذيرات وتنبيهات عديدة تسيطر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية، للخوف من اتصال هاتفي بأنه هاكر لاختراق الهاتف.
"يقوي المناعة".. تعرف على فوائد الحليب الذهبي

"يقوي المناعة".. تعرف على فوائد الحليب الذهبي

ينصح العديد بتناول الأطعمة والمشروبات التي تقوي جهاز المناعة ومن بينها "الحليب الذهبي"
"داء الفيالقة".. مرض تنفسي جديد يهدد البشرية

"داء الفيالقة".. مرض تنفسي جديد يهدد البشرية

حذر خبراء بريطانيون، من مرض تنفسي جديد قد يهدد البشرية في الفترة المقبلة، بعد فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في أغلب بقاع الأرض.
مطاطة وبفلتر ثلاثي.. ابتكار أول كمامة يمكن استخدامها طوال العمر

مطاطة وبفلتر ثلاثي.. ابتكار أول كمامة يمكن استخدامها طوال العمر

أعلنت شركة إيطالية، عن ابتكار أول كمامة يمكن استخدامها عدد لا نهائي من المرات، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
بعد واقعة الصور الفاضحة لفتيات المنصورة.. معلومات عن تطبيق "تليجرام"

بعد واقعة الصور الفاضحة لفتيات المنصورة.. معلومات عن تطبيق "تليجرام"

انتشرت صور فاضحة لفتيات من المنصورة بمحافظة الدقهلية، عبر حساب يحمل اسم "نسوان المنصورة"، على تطبيق التواصل "تليجرام"، وفقا لما ذكره مصدر أمني رفيع المستوى. 