توضيح من "الصحة العالمية" حول تصريحات "المصابين بلا أعراض" بكورونا

منظمة الصحة العالمية
أصدرت ماريا فان كيروف المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، توضيحًا فيما يتعلق بالتصريحات التي أطلقتها حول المصابين بفيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض.
وكانت تصريحات خرجت من المنظمة الصحة العالمية مؤخرًا، بأن انتقال كورونا عبر المصابين الذين لا يعانون من أي أعراض، نادر جدا ولا يسهم بدرجة كبيرة في في انتشار الفيروس المستجد.
وقالت كيروف في ختام جلسة محادثة عبر صفحة تواصل اجتماعي خاصة بمنظمة الصحة العالمية، إنها كانت تشير فقط إلى دراسات محدودة، ولم تتناول الأمر بشكل مؤكد.
وأضافت: "ما تناولته هو عدد محدود للغاية من الدراسات، دراستان أو ثلاث نشرت، تحاول في الواقع تتبع الحالات غير مصحوبة بأعراض، ولم أقل أن الأمر محسوم".
واختتمت: هذه مجموعة صغيرة للغاية من الدراسات الفرعية، واستخدمت عبارة "نادرة للغاية".
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