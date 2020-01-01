"سبوبة كورونا".. أحمد يقدم استمارات المدارس بدلا من الأهالي بـ5 جنيهات

11:19 ص | الأربعاء 10 يونيو 2020
أحمد مجر

أحمد مجر

كتب: مها طايع

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هناك من أدرك أن فيروس كورونا، سينتهي عاجلاً أم أجلاً، وقرر الاستفادة على طريقته الخاصة بتقديم بعد الخدمات التي تهدف للربح، ومنهم أحمد مجر، أحد سكان الزاوية الحمراء، والذي يقوم بتقديم الاستمارات الخاصة بالتقييد بالمدارس، بدلاً عن أولياء الأمور، وذلك بعد تسجيل كافة البيانات إلكترونياًَ، وذلك مقابل 5 جنيهات.

وهذه الخدمة أيضاً يقدمها "أحمد"، لسكان منطقته، بهدف مساعدتهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وعدم الخروج وتجنب الزحام والاختلاط بالآخرين: "الخدمة اللي بقدمها ما بين أني بستفاد لكن بمبلغ بسيط وفي نفس الوقت أخدم جيراني وأنا معايا عربيتي وبروح وباجي بيها بدل ما أنا قاعد وأبقى انا استفدت وهما كمان استفادوا ومدفعوش كتير واللي مش معاه ميدفعش ده كل الحكاية 5 جنيه بس"، ويستقبل يومياً أكثر من 5 استمارات ورقية، ويقوم بتقديمها داخل المدارس الحكومية والخاصة المحيطة بمنطقتي الزاوية الحمراء والشرابية.

"الورقة دي ضرورية لاستكمال التقديم بالمدرسة وهي الإثبات بعد ما أولياء الأمور بيقدموا على الإنترنت، وده وقت التقديم لحد آخر الشهر والناس قلقانة وخايفة تنزل أنا ببقى واخد احتياطاتي"، بحسب أحمد، حيث يقوم بتعقيم وتطهير نفسه جيداً وأيضاً سيارته قبل الذهاب بها إلى أي مدرسة، وبدأ هذه الخدمة منذ عدة أيام قليلة، ويستمر بها حتى نهاية موسم التقييد بالمدارس، وقد لا تستغرق منه وقتاً كبيراً، حيث يستطيع تقديم استثمارات كثيرة بيوم واحد، لعدة مدارس مختلفة: "بعد ما تخلص هدور على حاجة تانية تكون سهلة وبسيطة منها اخدم بها الناس ومنها استفاد وهتبقى بتكلفة بسيطة بحيث أنها مش تبقى مكلفة ويادوب اخد حق المشوار". 

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