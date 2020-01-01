سير شهرين على الأقدام.. طبيب بعمر 103 أعوام يجمع التبرعات لأبحاث كورونا

أبى ألا يشارك في مكافحة الجائحة العالمية، فلجأ طبيب متقاعد بعمر 103 سنوات إلى طريقة مبتكرة بهدف جمع التبرعات لصالح أبحاث تطبق لإيجاد علاج لمرض "كوفيد 19".

طبيب يمشي على رجليه مسافات بسبب كورونا

وفي مواجهة فيروس كورونا، يقوم الطبيب البلجيكي المتقاعد، ألفونس ليمبولز بالمشي حول حديقته بهدف جمع التبرعات حيث بدأ رحلة طولها 32.2 كيلومترا في بلدية روتسيلار شمال شرقي بروكسل في الأول من يونيو الماضي ويعتزم الانتهاء منها يوم 30 يونيو القادم، بحسب وكالة "سبوتنك".

وقسّم ألفونس، رحلته اليومية إلى عشر مراحل، يبلغ مجموعها 145 مترا، يمشي وقتا معينا في الصباح ومثلها ظهرا وأربع مراحل في المساء.

واستخدم الطبيب طريقة مبتكرة من أجل تذكر عدد المراحل التي قطعها من خلال استخدام أوعية، حيث يلقي عصا في وعاء بكل مرحلة.

وراودته الفكرة عندما رأى توم مور (100 عام)، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، عندما جمع ما يعادل أكثر من 40 مليون دولار للخدمة الصحية في بلاده بالسير حول حديقته، مضيفا "أولادي قالوا لي إنني يمكن أن أسير مثل توم مور على الأقل، بالإضافة إلى أنني بعمر 103 أعوام".

وبحسب مارليز فاندربروجين من جامعة "ليفين"، جمع ليمبولز حتى اليوم أكثر من 6000 يورو بعد أن قطع نحو ثلث المسافة.

ومازال الطبيب المتقاعد يتذكر إصابة الناس في جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم بين عامي 1957 و1958، معبرا عن سعادته للمساهمة في هذه الظروف القاسية وقال: "كطبيب تشعر بأنك ممتن لدورك في ذلك وهذا هو السبب في أنني سعيد الآن، لأنه يمكنني الإسهام بشيء في مكافحة فيروس كورونا".