أكياس "فوار" لحل أزمة نقص فيتامين "سي".. وبنكهات الشيكولاتة والقهوة

05:35 ص | الأربعاء 10 يونيو 2020
إيهاب صلاح يحمل أكياس فوار الزنك وفيتامين سي

إيهاب صلاح يحمل أكياس فوار الزنك وفيتامين سي

كتب: جهاد مرسى

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جولة مضنية على الصيدليات، بحثاً عن جرعة فيتامينات تقوى المناعة، وتبدد شبح الإصابة بفيروس كورونا، أصبح المواطنون -أصحاء ومصابون- على موعد معها كل بضعة أيام، وغالباً ما تنتهى بالخسارة، سواء للوقت أو المال.

إيهاب صلاح، صيدلى، حاول تقديم حل يحمى المواطنين من الاستغلال والعناء، متمثلاً فى أكياس «فوار»، تحتوى على الجرعة اليومية من «الزنك وفيتامين c»، المنصوص عليها فى بروتوكول وزارة الصحة، للعلاج فى العزل المنزلى، وكذلك لتقوية مناعة المواطنين الأصحاء.

«إيهاب»، حاصل على دبلومة فى الصيدلة الإكلينيكية من جامعة عين شمس، ومتخصص فى التركيبات الدوائية: «أحببت المهنة عن والدى، الذى كان يمتلك صيدلية شهيرة فى مدينة بنها، متخصصة فى التركيبات الدوائية منذ عام 1976».

منذ بدء جائحة «كورونا»، شعر بمسئولية تجاه المواطنين، لتوفير دواء ومستلزمات طبية آمنة ودون استغلال وغش، وطرح أولاً «جل بنسبة 70% كحول»، مغايراً للمغشوش المتواجد فى العديد من الصيدليات، وفى ظل نقص الفيتامين المحلى والتلاعب به فى السوق السوداء، وطرح البديل المستورد غير المسعر، عانى المواطنون للحصول على جرعة فيتامينات آمنة، الأمر الذى دفعه لتحضير أكياس «فوار»، تحتوى على 1 جرام فيتامين «C» ومن 10 إلى 15 مللى جرام زنك، كما هو مصرح به طبياً، وبنكهات مختلفة «برتقال وفانيليا وشيكولاتة وقهوة»، لترضى جميع الأذواق، كما يمكن تحضيره دون سكر أو بسكر «صفر كالورى»، لأصحاب الحِميات الغذائية.

سعر كيس الفوار، من ٣ إلى ٤ جنيهات، كما حدده «إيهاب»، حسب الكمية وتكاليف الشحن، بما يناسب المواطنين من جميع الشرائح الاجتماعية.

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