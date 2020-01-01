الكشري أصبح مجفف في عبوة سريعة التحضير: "أخيرا هناكله المصيف"

12:10 ص | الأربعاء 10 يونيو 2020
كشري مجفف يشبه الإندومى

كشري مجفف يشبه الإندومى

كتب: سحر عزازى

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في خمسة دقائق فقط يستطيع عشاق الكشري المصري طهيه وتناوله، ربما كانت هذه مزحة في وقت سابق قبل أن يظهر  instant koshary أو كشري سريع التحضير انتشر في المتاجر مؤخرا داخل عبوة تشبه الإندومي ينافسه بقوة على لفت أنظار عشاقه الذين بدأوا يشتروه لسهولة تحضيره.

"أنا بعشق الكشري يعني بحبه جدا ومن النوع اللي بقعد أدور على مكان حلوة عشان آكله فيه" حسب آيه الهلالي، التي أعجبت بالفكرة التي ستخفف عنها أعباء كثيرة منها سهولة أخذه معها إلي مقر عملها وأعداده في دقائق من خلال تسخين المياه ووضعها على العبوة وتركه من 5 إلي 10 دقايق ثم تناوله وإضافة الدقة عليه والصلصة المجففة وباقي مكوناته: "جوه العلبة فيه معلقة وبصل مقلي وصلصلة كل وشطة كل حاجة في كياس بفكها وأضفها عليه وسهل أخده معايا المصيف وحتى وأنا مسافرة في في أي مكان".

تحكي أن ظهور هذا المنتج يعد خبر سار بالنسبة لها في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها مع انتشار فيروس كورونا التاجي، مؤكدة إنه موفر وسهل شرائه من السوبر ماركت وتناول في مكان دون الاضطرار النزول لافتة إلي أن طعمه يشبه الكشري الذي يتم إعداده في البيت والمحلات موضحة إنه يحتوي على القليل من المواد الحافظة عكس الاندومي مما يجعله أفضل منه في الطعم حسب قولها.

"مبعرفش أكل كشري غير لما يكون مظبوط وعجبني جدا غير إنه سهل التحضير في خلال 5 دقايق بس تقدر تاكل أحلى طبق كشري"، مؤكدة إنه إنه أصبح متوفر في كل مكان داخل علبة كارتون مرسوم عليها من الخارج مكونات الكشري من مكرونة وأرز وعدس وحمص وغيره من المقادير التي تميزه.

فوجئ محمود أسامة، بظهور كشري سريع التحضير اسوة بالاندومي الذي بعشقه، قاده فضوله لتجربته ومقارنته بنظيره في المحلات وجده جيدا وله طعم مميز فضلا عن سهولة تحضير التي لا تحتاج إلا لقليل من الماء المغلي فقط:  "آخر حاجة كنا نتوقعها إن الكشري يكون مجفف بعد كده الأطفال هتاخده معاها المدرسة".

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