"الزعيم" يفقد 5 من رفاقه في "شمس الزناتي".. آخرهم "سامبو"

29 عاما مضت على إنتاج فيلم شمس "شمس الزناتى" أحد أكثر أفلام عادل إمام جماهيرية، حيث يظل هذا الفليم عالقاً فى ذهن الجمهور رغم مرور السنوات لجمعه بين الكوميديا والأكشن، فضلاً عن النجوم الذين شاركوا فيه، والذى كان من أبرزهم: مصطفى متولى ووابراهيم نصر وعلي عبدالرحيم وأحمد ماهر وعبدالله محمود ومحمود الجندى.

كل هؤلاء النجوم الذين ظهروا على "أفيش" فليم شمس الزناتى عام 1991، رحل منهم العديد وكان آخرهم الفنان علي عبد الرحيم الذى توفى منذ أيام والفنان إبراهيم نصر الذى توفى فى شهر رمضان، وخلال السطور التالية تستعرض الوطن أصدقاء "شمس الزناتى" الذين رحلوا عن عالمنا، كما فقدهم عادل إمام فى الفليم وهو الواقع الذى تحقق أيضاً.

علي عبدالرحيم

قدم الفنان علي عبدالرحيم شخصية سامبو فى فيلم شمس الزناتى، وتوفي في الثاني من يونيو الجارى، بمنزله على إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، عن عمر 59 عاما، وبالإضافة إلى فيلم شمس الزناتى فقد شارك الزعيم فى العديد من أعماله الفنية والتى كان من أبرزها "ناجى عطا الله"، ثم ابتعد عن الساحة الفنية عدة سنوات بعد إصابته بجلطة فى المخ لكنه عادة مرة أخرى عقب تماثلة للشفاء، حيث شارك فى مسلسل "يا أنا يا جدو" وقدم أكثر من 60 عملا فنيا خلال مسيرته.

إبراهيم نصر

أما الفنان إبراهيم نصر فهو الذى أدى شخصية "جعيدى" فى فيلم شمس الزناتى، وتوفى شهر رمضان الماضى عن عمر ناهز الـ70 عاما، ومن أشهر أعماله الفنية برنامج "الكاميرا الخفية" حيث أصبح من أهم روادها، وحاول الكثيرون تقليده، بالإضافة إلى مشاركته فى العديد من الأفلام والمسلسلات.

محمود الجندي

ومنذ عام واحد توفى الفنان محمود الجندى، الذى أدى دور "سلامة الطفشان" فى فيلم "شمس الزناتى" عن عمر ناهز الـ74 عاما، على أثر إصابتة بأزمة قلبية، وأدى العديد من الأوار الفنية خلال مسيرته الفنية ومؤخراً اتجه إلى الأعمال الدرامية.

عبد الله محمود

وتوفى الفنان عبد الله محمود فى يونيو عام 2005 وهو لا يتجاوز الـ45 من عمره وهو الذى لعب دور "عوض الكلاف" فى الفيلم، كما أنه أدى أدوارا لا تنسى مع كبار الفنانين أمثال الزعيم عادل إمام وأحمد زكى وعمر الشريف، وكان آخر عمل سينمائى له هو فيلم "واحد كابتشينو"، الذى أنتجه وقام ببطولته، لكن القدر لم يمهله حتى يشاهد فيلمه الأخير فى دور العرض.

مصطفى متولى

وهو الذى قدم شخصية "سيد سبرتو"، وتوفي في الـ 5 من أغسطس عام 2000 على إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد انتهائه من أحد عروض مسرحية "بودى جارد" وشارك عادل إمام فى العديد من أعماله منها جزيرة الشيطان والإرهابى واللعب مع الكبار وسلام يا صاحبى وعنتر شايل سيفه وبخيت وعديلة والمنسى وحنفى الأبهة ورسالة إلى الوالى والمولد ومسجل خطر، كما شارك عادل إمام معظم مسرحياته، ومنها الواد سيد الشغال.

قصة فيلم شمس الزناتى

وتدور قصة فيلم شمس الزناتى حول هجوم مجموعة المرشال برعى المسلحة على واحة نائية فى الصحراء أثناء الحرب العالمية الثانية، فيسافر أحد شيوخ الواحة للقاهرة لشراء الأسلحة ويستعين بشمس الزناتى الذى يقع فى حب "حنة" القادمة من نفس الواحة، ويستعين بأصدقائه القدامى الأشداء لتكوين فريق عمل للتصدي لعصابة برعي، حيث يضم جعيدي ضخم الجثة، وسبرتو عاشق الخمر، وعبده قرانص، وعوض الكلاف، وسامبو، وسلامة الطفشان.

يبدأ الاشتباك مع عصابة برعي في مواقع يتبادلان فيها الانتصار والانكسار قبل أن يفقد برعي رجاله ويتمكن شمس من قتله ولكن بعد أن يموت خمسة من أصدقاء شمس، وتقام الأفراح في الواحة، ويتزوج شمس الزناتى حنة، ويتزوج عوض الكلاف من نعناعة البدوية، وهو من إخراج سمير سيف وتأليف مجدى هداية.

كان الشحات مبروك بطل كمال الأجسام مرشحًا لدور سامبو، لكنه اختلف مع فريق العمل على عدة أمور، فذهب الدور للفنان علي عبدالرحيم.

قصة الفيلم مقتبسة عن الفيلم الأمريكي (العظماء السبعة) (بالإنجليزية: The Magnificent Seven) لجون سترجس 1960، المقتبس بدورة من الفيلم الياباني (السموراي السبعة) الذي أنتج عام 1954.

تم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة.