فيديو.. نهاية مؤلمة لصائد ثعابين أراد التباهي أمام أصدقائه

09:43 م | الثلاثاء 09 يونيو 2020
ثعبان

ثعبان

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

ضحى بحياته لإنقاذ أصحابه.. كلب يلقى حتفه أثناء مواجهة ثعبان سام (صور)

ضحى بحياته لإنقاذ أصحابه.. كلب يلقى حتفه أثناء مواجهة ثعبان سام (صور)

شاهد.. كوميديا "الشناوي" و"العسيري" بفقرة ثعبان رامز مجنون رسمي

شاهد.. كوميديا "الشناوي" و"العسيري" بفقرة ثعبان رامز مجنون رسمي

علي جمعة: ثعبان النبي موسى كان يتسع لدخول فرعون بأكمله

علي جمعة: ثعبان النبي موسى كان يتسع لدخول فرعون بأكمله

هل يتسبب ثعبان رامز جلال في أذية الضيف؟.. طبيب بيطري يجيب

هل يتسبب ثعبان رامز جلال في أذية الضيف؟.. طبيب بيطري يجيب

التعامل مع الثعابين شائع بشكل كبير في أستراليا، بسبب طبيعتها، كما يهوى بعض الأستراليين صيد الثعابين وتعقبهم بطرق كثيرة، ويصل الأمر إلى تحدي أحيانا، ولكن ربما يتحول التحدي إلى كارثة كما حدث مع الصايد كال.

واجه صياد أسترالي يدعى كال مصيرا سيئا ونهاية مؤلمة بعد أن أراد التباهي أمام أصدقائه محاولا العبث مع ثعبان عثر عليه، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأمسك صياد الثعابين الأسترالي كال بثعبان غير سام، وبعدها حاول أن يجعل الأمر أكثر إثارة لأصدقائه، لذا أخرج لسانه ووضعه بين فكي الثعبان.

يعدما وضع لسانه وهو يضحك لأصدقائه، أطبق الثعبان فمة على لسان الصايد بشكل فظيع، ولكن لحسن الحظ في النهاية نجح كال في إخراج لسانه عقب معاناة مع الألم الذي كان باديا على وجهه.

ومن ضمن أشهر حوادث الثعابين في أستراليا، صراع وقع بين رجل وثعبان ضخم لأنه هجم على قطته الصغيرة، إذ استيقظ نيك كيرنز من نومه بسبب صراخ زوجته، التي اكتشفت وجود ثعبان طوله مترين ونصف المتر، يهاجم قطتهما داخل حديقة منزلهما.

الأكثر قراءة

الشهر المقبل.. إطلاق أول لقاح لفيروس كورونا يؤخذ من خلال الاستنشاق

الشهر المقبل.. إطلاق أول لقاح لفيروس كورونا يؤخذ من خلال الاستنشاق

أفادت تقارير عديدة بأن هناك لقاحا لفيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم سيكون جاهزًا في شكل جهاز استنشاق مثل جهاز استنشاق علاج الربو بحلول الشهر المقبل
طبيب يتحدث عن عدوى فيروس كورونا: "ستفاجئك"

طبيب يتحدث عن عدوى فيروس كورونا: "ستفاجئك"

طبي ييحدث عن فيروس كورونا والعدوى منه مشيرا إلى أنه مرض غير متوقع
برج خليفة يتزين بصورة طالب مصري في حفل تخرجه.. "مفيش حاجة مستحيلة"

برج خليفة يتزين بصورة طالب مصري في حفل تخرجه.. "مفيش حاجة مستحيلة"

الغربة إما ملاذ للعمل أو للدراسة، التي بحث عنها محمد عمر في الإمارات بلده الثاني، كما أطلق عليها دارسا للتجارة شعبة "Business marketing" بالجامعة الكندية بدبي.
"رقمك هيتباع".. ثغرة خطيرة في واتساب تعرض آلاف المستخدمين للخطر

"رقمك هيتباع".. ثغرة خطيرة في واتساب تعرض آلاف المستخدمين للخطر

يحتوي واتساب على مجموعة من الميزات في ترسانته تجعل من السهل على المستخدمين الدردشة مع بعضهم البعض، ولكن إحدى هذه الميزات بها خطأ يجعل أرقام هواتف المستخدمين تظه
"داء الفيالقة".. مرض تنفسي جديد يهدد البشرية

"داء الفيالقة".. مرض تنفسي جديد يهدد البشرية

حذر خبراء بريطانيون، من مرض تنفسي جديد قد يهدد البشرية في الفترة المقبلة، بعد فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في أغلب بقاع الأرض.