فيديو.. نهاية مؤلمة لصائد ثعابين أراد التباهي أمام أصدقائه

التعامل مع الثعابين شائع بشكل كبير في أستراليا، بسبب طبيعتها، كما يهوى بعض الأستراليين صيد الثعابين وتعقبهم بطرق كثيرة، ويصل الأمر إلى تحدي أحيانا، ولكن ربما يتحول التحدي إلى كارثة كما حدث مع الصايد كال.

واجه صياد أسترالي يدعى كال مصيرا سيئا ونهاية مؤلمة بعد أن أراد التباهي أمام أصدقائه محاولا العبث مع ثعبان عثر عليه، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأمسك صياد الثعابين الأسترالي كال بثعبان غير سام، وبعدها حاول أن يجعل الأمر أكثر إثارة لأصدقائه، لذا أخرج لسانه ووضعه بين فكي الثعبان.

يعدما وضع لسانه وهو يضحك لأصدقائه، أطبق الثعبان فمة على لسان الصايد بشكل فظيع، ولكن لحسن الحظ في النهاية نجح كال في إخراج لسانه عقب معاناة مع الألم الذي كان باديا على وجهه.

ومن ضمن أشهر حوادث الثعابين في أستراليا، صراع وقع بين رجل وثعبان ضخم لأنه هجم على قطته الصغيرة، إذ استيقظ نيك كيرنز من نومه بسبب صراخ زوجته، التي اكتشفت وجود ثعبان طوله مترين ونصف المتر، يهاجم قطتهما داخل حديقة منزلهما.