حاول قبله الآلاف.. مغامر يعثر على "كنز الجبال" بعد عناء 10 سنوات

على الرغم من المحاولات العديدة الفاشلة من بعض الأشخاص في العثور على كنز الجبال في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن مغامرًا شجاعًا تمكن في النهاية من العثور على الكنز الثمين، بعد إصرار طويل من البحث استغرق 10 أعوام.

وعثر الرجل على الكنز مخبأ بجبال روكي الأميركية، حيث يحتوى على مقتنيات ثمينة بقيمة مليون دولار، وهو الأمر الذي أعلنه المليونير فوريست فين، وكيل التحف الفنية من مدينة سانتا فيه الأميركية، الذي خبأ الكنز.

وحاول مئات الآلاف من الأشخلاص العثور على الكنز، كما أن هناك 4 أشخاص على الأقل، قد لقوا حتفهم في وقت سابق أثناء البحث، بينما أنفق آخرون مدخراتهم من أجل الوصول إليه، بحسب "سكاي نيوز".

وقال "فين" صاحب الـ89 عاما، إن مغامرا من شرق الولايات المتحدة، لم يرغب بالكشف عن اسمه، نجح بالوصول أخيرا إلى الكنز، وأكد له الأمر بإرسال صورة للكنز الثمين.

ونشر "فين" أدلة للوصول إلى الكنز على الإنترنت، كما نشر شعرا يحتوي على ألغاز، في كتاب عن حياته عام 2010، بعنوان "لذة الملاحقة".

ويعتقد أن صندوق الكنز يحتوي على عملات ذهبية ثمينة ومجوهرات وتحف ثمينة أخرى، تساوي جميعها مليون دولار.

وذكر المليونير، أنه أوصل الصندوق البالغ وزنه 19 كج إلى مخبئه على رحلتين، وإنه كان يهدف بذلك إلى تشجيع الأميركيين على استكشاف الحياة البرية، والابتعاد عن المدن. وعندما سئل عن شعوره بعد أن جرى العثور على الكنز، أجاب: "لا أعرف، نصفي يشعر بالسعادة، والنصف الآخر يشعر بالحزن".