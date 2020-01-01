"يقوي المناعة".. تعرف على فوائد الحليب الذهبي

الحفاظ على صلابة الجهاز المناعي، أمر لا غنى عنه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وعليه ينصح العديد بتناول الأطعمة والمشروبات التي تقوي جهاز المناعة ومن بينها "الحليب الذهبي".

تعريف الحليب الذهبي

والحليب الذهبي هو مشروب يمكن إعداده ببساطة في المنزل، وهو عبارة عن الحليب مضافا إليه بعض أنواع التوابل التي تعطيه لونا ذهبيا ومن هنا جاء تسميته، بحسب موقع " "VITONICA".

طريقة إعداد الحليب الذهبي

وعن طريقة إعداد الحليب الذهبي، فهي كالآتي، بحسب ما ذكر موقع "دويتش فيله" الألماني..

300 ملليلتر من الحليب

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة عسل

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 رشة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

ويوضع الحليب في قدر صغير ويسخن على نار هادئة، مع اشتراط عدم غليانه، ثم تضاف التوابل والعسل وتحرك جيدا، ويجري تصفية المشروب بمصفاة صغيرة قبل شربه.

مميزات الحليب الذهبي

ويمتاز الحليب الذهبي بغناه بالعناصر الغذائية كالمعادن مثل الحديد والكاليسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، ومضادات للالتهابات، وبالتالي يساعدك هذا على الحصول على فوائد عديدة جدا.

كما يساعد الحليب الذهبي في علاج الالتهابات الحادة في الجسم، ويقوي مناعة الجسم ضد أمراض البرد في الشتاء، والكركم الموجود فيه يمكنك من الاسترخاء وتحسين المزاج.

ويساعد أيضا على منع الأمراض التنكسية في الدماغ، مثل مرض الزهايمر وأيضا يحسن الذاكرة ويقلل من الاكتئاب.

فوائد الحليب الذهبي

يلعب الكركم دورا رئيسا في هذا المشروب الصحي، فمنه يستمد بعضا من لونه الذهبي، كما أن فوائد الكركم الغذائية والصحية على الجسم عديدة ومتنوعة.

الكركم له تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، وينصح به خبراء التغذية كمحفز للهضم، كما يخفض الكوليسترول، بحسب موقع فت فور فن الألماني.

ويقلل الكركم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو الدماغ.

أما نبات الزنجبيل فله فوائد صحية عديدة، إذ يؤكد المختصون على أنه عامل وقائي ضد السرطان، على الرغم من أن هذا لم يتأكد علميا بعد، بحسب ما نشرت المجلة الألمانية شتيرن.

كما أن الزنجبيل يعد واحدا من أشهر التوابل المستخدمة منذ القدم، ويستخدم في الطب الصيني كعلاج للالتهابات كالروماتيزم أو التهاب المفاصل، ويستخدم أيضا كمسكن للآلام ومضاد للأكسدة.