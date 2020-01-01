انتظرها المستخدمون لسنوات.. واتساب تستعد لإطلاق ميزة خاصة بالدردشة

في ظل رغبة منصة "واتساب" الشهيرة لإضافة المزيد من المميزات والتحديثات إلى تطبيقها من أجل راحة مستخدميها، تستعد الشركة لإطلاق تحديث منتظر يسمح لمستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، بمراسلة الأصدقاء والعائلة من أجهزة متعددة.

وعلى الرغم من الحديث عنه منذ فترة، إلا أن "واتساب" يبدو أنها تستعد لإطلاق ميزة القدرة على إجراء الدردشة عبر أجهزة متعددة هذه المرة، ولكن انتشرت العديد من التكهنات حول موعد إتاحة هذا التحديث الحيوي، إلا أن أحدث التقارير من WABetainfo يشير إلى أن الميزة قد تصبح متاحة في الأشهر القليلة القادمة.

ونشر الفريق، الذي لديه سجل حافل في الحصول على كل ما يخص تطبيق الدردشة بشكل صحيح، رسالة تنص على إجراء اختبارات متعددة للأجهزة في الوقت الحالي، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب WABetainfo، تغريدة عبر "تويتر": "من الآن فصاعدا، تجري"واتساب" داخليا بعض الاختبارات المهمة لميزة الأجهزة المتعددة، لكنها ليست متاحة بعد ولا يوجد تاريخ إصدار، قد يكون خلال الشهرين المقبلين أو 4 أو 6 أشهر، ولكن من الإيجابي حقا أنهم بدأوا في اختبارها بشكل عام".

ويعد خيار استخدام التطبيق على أجهزة مختلفة، أمر طال انتظاره من المستخدمين منذ سنوات، ومن المتوقع أن تتيح الميزة الجديدة استخدام واتساب بسلاسة من هاتف إلى آخر، أو من هاتف إلى جهاز لوحي، ويمكن أن تسمح للمستخدمين أيضا بالتبديل على الفور بين أجهزة iOS و"أندرويد1".