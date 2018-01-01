عذبوها حتى الموت.. طفلة باكستانية تفقد حياتها بسبب هروب ببغاوات

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ماتت فتاة في الثامنة من عمرها، تعمل بشكل غير قانوني كخادمة، على يد أصحاب عملها، بمنطقة روالبندي في باكستان، لأنها سمحت لببغاواتهم بالهروب من القفص، حسب موقع cnn.

وقال ضياء الدين، مدير شرطة روالبندي، إن الطفلة، المسماة زهرة، فتحت قفص ببغاء لإطعام الطيور، لكنها طارت، وكعقاب، ضربها أصحاب العمل الذين يديرون شركة لبيع وشراء الحيوانات، بشكل وحشي حتى فقدت الوعي، ثم تركوها في مستشفى محلي، حيث توفيت اليوم الاثنين.

وتابع مدير الشرطة الباكستانية روالبندي إن المستشفى اتصل بالشرطة، وألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، وقال تحقيق أولي للشرطة: "تم نقل الضحية إلى المستشفى وهي لا تزال على قيد الحياة، بعدما أصيبت في وجهها ويديها وتحت قفصها الصدري وساقيها وعلى فخذيها، ما يوحي بأنها ربما تعرضت لاعتداء جنسي".

واحتجزت الشرطة المشتبه بهم في السجن الاحتياطي لمدة 3 أيام أثناء التحقيق وجمع الأدلة حول المزاعم، كما أُرسلت عينات لفحص الطب الشرعي وهم في انتظار النتائج حاليا، ولكن لن يوجه الاتهام رسمياً إلى المشتبه فيهم حتى الانتهاء من التحقيق.

وأشار ضياء الدين إلى أن زهرة كانت تعمل لرعاية طفل الأسرة، وفي المقابل عرضوا دفع مقابل تعليمها.

وتواجه باكستان مشكلة كبيرة فيما يتعلق بعمالة الأطفال، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان الباكستانية لعام 2018، يقدر أن حوالي 12 مليون طفل يعملون في البلاد، وبينما لا يوجد في باكستان حد أدنى قانوني وطني للعمل، يمنع القانون القاصرين من العمل كخادمات في المنازل.