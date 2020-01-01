حدّثني عن جشع التجار: كيلو الليمون بقى بـ"50 جنيه"

01:36 ص | الثلاثاء 09 يونيو 2020
بسبب تزايد الطلب على فيتامين «سى» التجار رفعوا أسعار الليمون

بسبب تزايد الطلب على فيتامين «سى» التجار رفعوا أسعار الليمون

كتب: إنجى الطوخى

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حالة من الجنون أصابت أسعار الليمون التى قفزت إلى 50 جنيهاً للكيلو فى بعض المناطق، بسبب ارتفاع الإقبال عليه كونه مصدراً لفيتامين «سى» الذى يساعد فى الوقاية من فيروس كورونا، ورغم ارتفاع أسعاره بسبب جشع التجار واستغلالهم للأزمة، فإن الإقبال عليه لا يزال كبيراً خلال تلك الفترة.

فى سوق بمدينة حلوان تزاحم الناس على شراء الليمون رغم اللافتة التى يعلقها صاحب الفرشة ومكتوب عليها بـ45 جنيهاً، يؤكد صاحبها محمود سيد أن الليمون لم تنخفض أسعاره منذ أبريل الماضى، حيث كان سعر الكيلو فى نهاية ذلك الشهر 25 جنيهاً ثم قفز إلى 45 جنيهاً مع أزمة كورونا.

كان فتحى عبدالرحيم، صاحب محل خضار فى منطقة الدقى، يتوقع ارتفاع أسعار الليمون بعد أزمة كورونا: «كل ده كان متوقع، لأن إقبال الناس كبير وده بيقلل المعروض، ولأننا فى تغيير فصول بين الشتاء والصيف، وده بيحصل فيه ارتفاع فى الأسعار زى كل سنة»، لافتاً إلى أن أسعار الليمون فى الأيام العادية تتراوح بين 5 و10 جنيهات، وعندما ترتفع أسعاره فى بعض المواسم مثل شم النسيم يصل إلى 25 جنيهاً.

فى منطقة المغربلين، لم يختلف الحال كثيراً بسبب الإقبال التاريخى على شراء الليمون حسب وصف منصور عبدالعزيز، صاحب محل لبيع الخضار والفاكهة، قائلاً: «كورونا عملت اللى محدش عمله فى الليمون، خلّته بـ50 جنيه، والناس برضه بيشتروه».

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