آخرهم صفاء السبع.. نجوم فقدوا أقاربهم خلال عام 2020

حالة من الحزن خيمت على مشاهير الوسط الفني، بعد فقدان أقاربهم منذ بداية عام 2020، وكان آخرهم وفاة شقيقة الفنانة المعتزلة صفاء السبع، وابنة الفنان القدير محمد السبع، التي رحلت عن عالمنا أمس الأول.

ونعت صفحة جمعية أبناء فناني مصر، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شقيقة الفنانة المعتزلة صفاء السبع، عبر صفحتها قائلة: "البقاء لله.. تنعى جمعية أبناء فناني مصر الأخت والصديقة وفاء السبع، ابنة الفنان القدير محمد السبع، وشقيقة الفنانة صفاء السبع، خالص العزاء لأسرة المرحومة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونرصد لكم في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين فقدوا أقاربهم في عام 2020.

وفاة زوجة ابن الفنانة نادية لطفي

وبدأت وفيات أقارب النجوم في 6 يناير الماضي، عندما أعلنت الفنانة نادية لطفي وفاة زوجة ابنها "أحمد"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلة: "انتقلت إلي رحمة الله تعالى السيدة دينا أباظة، حرم أحمد البشاري، نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي".

وذلك قبل أن ترحل الفنانة القديرة نادية لطفي، عن عالمنا، بعد شهور قليلة من وفاة زوجة نجلها.

وفاة عمة الفنان أحمد أمين

ولم تمر سوى أيام قليلة، حتى أعلن الفنان أحمد أمين، عن نبأ وفاة عمته عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلاً: "البقاء لله.. عمتي جملات أمين في ذمة الله، زي ما كنتم بتدعوا ليها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض، دلوقتي هي محتاجة أكتر للدعاء والرحمة".

وفاة والد الفنان إيهاب توفيق لقي والد الفنان إيهاب توفيق، مصرعه، بعدما اندلع حريق هائل في منزله بسبب "الدفاية"، حيث صرح "توفيق" لـ "الوطن"، وقتها أن النبران كانت قوية للغاية، وبسبب كبر سن والده لم يستطع الخروج في الوقت المناسب".

وفاة زوج شقيقة الفنان محمد منير وفي الشهر ذاته، رحل عن عالمنا محمود أبا اليزيد الشهير بـ"محمود منير"، مدير أعمال الفنان الكبير محمد منير وزوج شقيقته، حيث دخل الفنان الكبير في نوبة شديدة من البكاء، أثناء تشييعه لجثمانه.

وفاة والدة زوج الفنانة أمل رزق وفي يوم 17 من شهر يناير، أعلنت الفنانة أمل رزق وفاة والدة زوجها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أمي الثانية الحاجة ليلى الشريطي والدة زوجي وائل الشريطي، وسيصلى عليها صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم.. نسألكم الدعاء".

وأضافت: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة العميد وائل الشريطي وحماتي وأمي وأغلى الناس وحتة من قلبى.. الصبر يا رب.. تشيع صلاة الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم فى صلاة الجمعة وسيقام العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق 19 يناير، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وفاة والدة الفنان حسام داغر وفي اليوم التالي، أعلن المخرج أحمد داغر، شقيق الفنان حسام داغر، عن وفاة والدتهما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية، تعرضت لها مؤخرًا.

وكتب أحمد داغر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أمي ماتت وسابتني"، ولم يتحدد موعد الجنازة والعزاء بعد.

وفاة والد الممثل ومصمم المعارك عصام الوريث

أعلن الممثل ومصمم المعارك عصام الوريث، وفاة والده، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال الوريث: "نسألكم الدعاء والدي في ذمة الله".