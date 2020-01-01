للتغلب على الأرق.. دراسة تكشف فوائد بذور الكمون والحليب والبابونج

08:04 ص | الثلاثاء 09 يونيو 2020
توابل

توابل

كتب: (وكالات)

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علاجات منزلية عدة للتغلب على الأرق، من بينها بذور الكمون، الذي له العديد من الفوائد الصحية، بغض النظر عن نكهته المميزة، التي يضيفها إلى المأكولات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع "ذا هيلث سايت".

فوائد بذور الكمون 

وذكر الموقع، تفاصيل دراسة تفيد بأن بذور الكمون تحتوي على كمية جيدة من النحاس والحديد ومضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين سي والزنك والبوتاسيوم، كما أن تلك الحبات لها فوائدها في فقدان الوزن أيضاً، وعلاج عسر الهضم، والإمساك، وعلاج مشاكل الجلد، ولها دور كبير في مكافحة الأرق، إذ يمكن أن يساعدك تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون أو شرب كوب من شاي الكمون قبل النوم، على النوم جيداً في الليل.

ويكمن السبب في أن بذور الكمون تحتوي على "الميلاتونين" وهو هرمون مسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي، وله دوره في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم، كما يمكنه معالجة اضطرابات النوم مثل الأرق.

وذكرت الدراسة أيضاً 3 علاجات منزلية أخرى يمكنها مساعدتك في التغلب على الأرق:

الحليب الدافئ

قد يساعدك شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم على النوم بشكل أفضل، ويعزو كثير من العلماء السبب إلى أن الحليب يحتوي على مادتين أساسيتين: "الميلاتونين" والحمض الأميني "التربتوفان".

على الرغم من أن كوباً من الحليب الدافئ قد لا يساعد مباشرة في تحفيز النوم، لكنه يساعد بشكل كبير على الاسترخاء وتخفيف الأرق والتوتر.

شاي البابونج

يستخدم شاي البابونج بشكل واسع كمساعد للاسترخاء، ويعود ذلك لدوره في تقليل التوتر وتهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات وتخفيف القلق، وكل هذا يمكن أن يجعلك تنام بشكل أفضل.

زيت اللافندر

يقول بعض الخبراء إن أخذ حمام ساخن بزيت اللافندر قبل النوم يمكن أن يساعد في استرخاء الجسم والذهن والحصول على نوم أفضل.

كما أن استنشاق الزيت العطري "اللافندر" المستخرج من أزهار نبات الخزامى ذو الرائحة العطرية الهادئة، قد يحسن النوم أثناء الليل ويعزز الطاقة أثناء النهار، ويعود ذلك لتأثيرات زيت نبات الخزامى الرائعة على الجسم. 

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