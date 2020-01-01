هل اتباع "الدايت" يزيد من خطورة الإصابة بكورونا؟.. خبراء يوضحون

في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، تداول عدد من المصريين من نشطاء تطبيق المحادثات "واتساب"، رسالة تداولت معلومات، تفيد بأن اتباع أنظمة "الدايت" خلال الفترة الراهنة، تساعد على تقليل مناعة الجسم، وهو ما أثار مخاوف العديد ممن يتبعون أنظمة غذائية مختلفة، للحصول على جسد رشيق وصحة جيدة.

وتعليقًا على صحة المعلومات التي تم تداولها، يوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن الابتعاد عن بعض العناصر في الأنظمة الغذائية التي يتبعها الكثيرون، قد تؤثر على مناعة الفرد بصورة ملحوظة، خاصة خلال الفترة الحالية، التي يحتاج فيها كل شخص لتقوية جهازه المناعي، لمواجهة فيروس "كوفيد -19".

وينصح الحوفي، إنه يجب الابتعاد خلال تلك الفترة عن اتباع بعض الأنظمة الغذائية، التي تمنع الجسم من الحصول على فيتامينات (D,A,E,K)، والتي تتواجد بكثرة داخل الألبان والدهون الحيوانية والنباتية.

ومن ناحيته، يشير الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن أن ضعف المناعة يتوقف على النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص، "ضعف المناعة متوقف على نوع الدايت اللي الشخص ماشي عليه، لأن الدايت اللي بتتمنع فيه الدهون غير الصحية ده كويس ومش مضر للجسم على الإطلاق".

وتابع رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن السير على الأنظمة الغذائية التي تمنع الجسم من الحصول على المعادن، يشكل خطورة كبيرة على مناعة الفرد.

ونصح الحداد، بأنه يجب تناول الفواكه والخضراوات بصورة مستمرة، خاصة التي تحتوي على فيتامين "سي"، فضلًا عن المكسرات التي تحوي "أوميجا 3"، وكذلك البروتينات الحيوانية والنباتية، لتقوية الجهاز المناعي للجسم.