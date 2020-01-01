أسفلها أطول سلسلة جبلية.. أغرب المعلومات عن المحيطات في يومها العالمي

02:47 م | الإثنين 08 يونيو 2020
المحيطات

المحيطات

كتب: منة الصياد

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في الثامن من يونيو من كل عام، يُحيي العالم اليوم السنوي للمحيطات، حيث تدعو الحركة العالمية المتنامية قادة العالم إلى حماية المسطحات المائية التي تشكل نسبة كبيرة من الغلاف المائي لكوكب الأرض الذي يبلغ 71% من المساحة الإجمالية.

ووفقًا لموقع world oceans day، تلك مجموعة من أغرب المعلومات عن هذه المسطحات المائية الكبيرة:

- نسبة لمساحة المحيطات الكبيرة، فإن عدد الكائنات البحرية التي تعيش بها تفوق تلك مثيلاتها على اليابسة.

- تضم المحيطات 94% من الكائنات المتواجدة على سطح الكرة الأرضية.

- حتى الآن، لم يتم اكتشاف سوى 5% فقط من المحيطات المتواجدة على سطح الأرض.

 - توجد أطول سلسلة جبلية في العالم أسفل أسطح المحيطات.

- هناك العديد من القطع الأثرية التاريخية تحت أسطح المحيطات، التي تضم أعدادًا أكثر من التي تتواجد داخل المتاحف في جميع أنحاء العالم.

- يعتقد العلماء أن المحيطات تضم أكثر من مليوني كائن حي.

- في الخمسينيات، أجري أول استطلاع سريع ودقيق لمسح أعماق المحيط بأجهزة "السونار"، وكانت النتائج مفاجئة بالنسبة لعلماء المحيطات، فأرضية المحيط التي تخيلوها أراضا مسطحة، بلا معالم أو سمات، اكتشفوا أن بها تضاريس أكثر وعورة من الموجودة فوق سطح الأرض.

- تنتج المحيطات أكثر من ٧٠% من أكسجين كوكبنا.

- من الممكن العثور على الأنهار والبحيرات أسفل سطح المحيط، فعندما تتحد المياه المالحة وكبريتيد الهيدروجين، فإنها تصبح أكثر كثافة من بقية المياه المحيطة بها، مما يمكنها من تكوين بحيرة أو نهر يتدفق تحت السطح المالح.

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