من الصعب إقناعه.. موقف طريف بين سيف فاروق جعفر ووالده في لقاء سابق

تصدر سيف فاروق جعفر، ناشئ نادي الزمالك، ونجل نجم الزمالك السابق فاروق جعفر، تريندات جوجل بعد الكشف عن رفع قيمة عقده مع الفارس الأبيض من 120 ألف جنيه، إلى 6 ملايين جنيه

ونرصد لكم في السطور التالية، موقف طريق جمع بين سيف فاروق جعفر ووالده في لقاء سابق.

موقف طريف بين سيف فاروق جعفر ووالده

وروى فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، خلال لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامي زكريا ناصف، نجم الأهلي السابق عبر شاشة "صدى البلد"، موقفًا طريفًا جمعه مع سيف.

وقال فاروق جعفر: "كان فيه مباراة أهلي وزمالك مواليد 99، وهو جاب هدف، وبعد الهدف حد دخل معاه في (التحام)، فنام في الملعب، الشكل العام كده أنه لازم يطلع".

وأضاف: "أنا كنت بتفرج على الماتش، فقومت وقفت على الخط وقولتله لو مت مش هتطلع، وبزعيق قوم قوم"، موضحا: "أنا كنت حاسس أنه فايق وبيأدي بشكل كويس جدا وعامل مشاكل فقولت يكمل فكمل المباراة".

وتابع: "بس بعد المباراة قعد يعاتبني، رغم أنه لعب كويس وعمل الجون التاني يعني حالته كانت كويسة، بس هو دايما الولاد الصغيرين علشان تقنعهم بيكون الموضوع صعب، هو بيكون شايف حاجه تانية".

سيف فاروق جعفر يحصل على 800 ألف جنيه في الموسم

يذكر أن مدة العقد الجديد لسيف فاروق جعفر، 5 سنوات، تبدأ من موسم 2018 - 2019، حتى 2023 - 2022، بقيمة 6 ملايين جنيه، يحصل في الموسم الأول على 800 ألف جنيه، على 4 أقساط، بينما يحصل في الموسم الثاني على مليون جنيه، على 4 أقساط.

وفي الموسم الثالث، يحصل على مليون و200 ألف جنيه، وفي الموسم الرابع على مليون و400 ألف جنيه، وفي الموسم الخامس والأخير مليون و600 ألف جنيه.