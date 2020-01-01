إيجابيات كورونا.. سارة تنشئ جروبا لاكتشاف مواهب الأطفال

04:12 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
سارة

سارة

كتب: حسن شحاته

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على الرغم من حالة الذعر التي أصابت العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنه ساعد البعض على اكتشاف بعض الأمور الإيجابية التي كانت تخفى عنهم لإنشغالهم في أمور حياتهم اليومية، وهو الأمر الذي حدث بالفعل مع ساره سلامة، وشقيقتها من خلال إنشاء جروب خاص بعرض مواهب الإطفال.

وبدأت سارة مدير إداري بإحدى شركات الرحلات في الإسكندرية، لـ"الوطن": "أنا وإخواتي الثلاثة لدينا شركة سياحة في الإسكندرية خاصة بالرحلات، والشغل كان بياخد وقت كبير، لكن دلوقتي بسبب أن أغلب الأنشطة وقفت بسبب كورونا فبقينا بنركز أكتر مع أولادنا وعائلاتنا، فاكتشفنا حاجات ماخدناش بالنا منها قبل كده".

وبحسب ما ذكرته ساره: "لما قعدنا في البيت اكتشفنا أن فيه مواهب عند أولادنا، فبدأت أصور فيديوهات لابني وولاد أخواتي وأنزلها، لدرجة أن فيه فيديوهات علمية كان بيقدمها ابني حمزة، حتى جروبات اسكندرية بدأت تشيرها".

فيديوهات علمية من حمزة محمد طالب في الصف الأول الأبتدائي، عن الكواكب الشمسية وغيرها من التجارب الكيميائية، كانت كفيلة لاهتمام الكثيرين، بحسب ما ذكرته سارة: "في تلك الفترة لقيت أهالي كتير بتكتب على الفيس أنها اكتشفت مواهب عند أبنائها، سواء رسم أو تمثيل أو غناء، ففكرت أنا وأختي نهال أن ليه منساعدش الأمهات على أنهم يوصولوا موهبة أولادهم للناس، خصوصا إن فيه ناس بدأت تسألني أنتي بتعملي إيه لابنك علشان يطلع فيديوهات علمية وهو بالسن الصغير ده، ففكرنا إننا نجمعهم في جروب خاص للمواهب علشان يكون في أكتر من موهبة ويشجعوا بعض، ومنها علشان الأمهات تكتشف إزاي تعرف أن ولادهم عندهم موهبة".

سارة: لم أتخيل سرعة تفاعل الناس مع الجروب

واستطردت سارة حديثها: "بنحاول نجمع مواهب كتير في مختلف التخصصات زي الرسم أو الغناء أو التمثيل أو الإلقاء، بحيث يكون فيه مسابقة بخصوص كل نوع من الأنواع دي، وتكون مكافآتها عبارة عن رحلة مجانية لمكان علمي عن طريق الشركة، وذلك بعد انتهاء وباء كورونا".

وعن رد فعل الناس، ردت سارة قائلة: "متخيلتش أن الناس هتتفاعل مع الفكرة بالسرعة دي، لقيت الناس بتبعتلي وتقولي الفكرة حلوة جدا واللي يقولي هصور ابني وابعتلك فيديو ليه وهو بيرسم، فحسيت بتشجيع كبير جدا من الناس".

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