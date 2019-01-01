الخير في "إمبابة": دواء وغذاء للمعزولين.. واستشارات إلكترونية

شهامة أبناء المناطق الشعبية تجلت فى «إمبابة»، فلم يقف الأهالى مكتوفى الأيدى تجاه مصابى فيروس «كورونا»، وقرّروا المساعدة بتوصيل الدواء والغذاء إليهم، حتى لا يضطروا إلى الخروج من منازلهم.

لم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل أنشأوا «جروب» على «واتس آب» تضم 150 مريضاً، وتمت الاستعانة بثلاثة أطباء للرد على استفساراتهم، وتقديم المساعدة لهم على مدار الـ24 ساعة، فضلاً عن الدعم النفسى لتجاوز الأزمة بسلام».

كثرة أعداد المصابين، دفعت أحمد ماهر، 46 عاماً، للتحرك سريعاً، ومحاولة المساعدة فى تقليل انتشار العدوى، بتلبية احتياجات الأسر التى تخضع للعزل المنزلى بالمجان، من مأكل ومشرب ودواء: يحكى «ماهر» أن معظم المستشفيات تكتظ بالمصابين، ولم يعد هناك مفر من العزل المنزلى، وبالتالى كان واجباً علينا توفير الأدوية، التى صرّحت بها وزارة الصحة من خلال التبرعات: «مابقتش موجودة فى السوق، بس إحنا بنوفرها لأهالينا بالمجان، وأى حد مريض أو مشتبه فى إصابته، بندخّله الجروب، مع مراعاة السرية فى تداول المعلومات الشخصية».

كما يشكر «ماهر» الأطباء المتطوعين لخدمة المرضى، من بينهم الدكتور إسحاق عبدالعال، عميد كلية طب الأسبق، والدكتورة شادية ثابت، ودنيا أبوجبل، وكيل مستشفى التحرير المركزى: «كلهم بيخدمونا لوجه الله، وساهموا فى علاج حالات كتيرة».