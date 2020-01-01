عرض مسرحى "أون لاين".. والتدريب على "زووم"

مع استمرار غلق المسارح وتعليق الأنشطة الفنية، قرّرت الدكتورة مروة مشهور، مؤسس مسرح الطفل المبدع، إعادة افتتاح المسرح مرة أخرى، لكن على الإنترنت، بتدريب الأطفال «أون لاين» باستخدام تطبيق «زووم».

«الطفل بيشترك معانا، وبيفتح التطبيق، وبيكون مرئى، لأن التمثيل بيحتاج إننا نشوف بعض كويس جداً، وبيتم تدريبه كأنه موجود على المسرح»، حسب «مروة»، التى لجأت إلى هذه الفكرة مؤخراً، لمساعدة الأطفال على استعادة نشاطهم وأدائهم المسرحى، وتنشيط أذهانهم مرة أخرى، وهى فرصة لاستثمار أوقاتهم أثناء حظر التجول. 14 يونيو الحالى، موعد حدّدته «مروة» لبدء النشاط المسرحى الإلكترونى، وتصل مدة التدريب إلى شهرين، علشان كده قررت أن التدريب يكون أون لاين، ومدرب المسرح يطلع لايف على التطبيق مع الأطفال، ويتبع نفس أسلوب التدريب اللى متعودين عليه، كل المطلوب من الأطفال يقعدوا فى مكان هادى، علشان يركزوا، ويقدروا يطبّقوا الحركات اللى هيشوفوها».

تقديم فن راقٍ، هو هدف النشاط المسرحى، حسب «مروة»، مما يسهم فى بناء شخصية الأطفال، وتتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، ولا يفرض شروطاً محدّدة لانضمامهم، ومن المقرر تقديم عرض مسرحى إلكترونى فى نهاية فترة التدريب، بهدف تشجيعهم واستمرار تقدمهم المسرحى.