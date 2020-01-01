طولها 3.5 متر.. أسترالي يلقى حتفه بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش

لقى رجل أسترالي حتفه بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش أبيض، يبلغ طولها 10 أقدام "3.5 متر"، وذلك خلال ركوبه الأمواج قبالة سواحل أستراليا.

وجرت الحادثة، صباح اليوم الأحد، عندما كان رجل يبلغ من العمر 60 عاما من ولاية كوينزلاند يركب الأمواج في شاطئ سولت بيتش بجنوب كينجسكليف في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وأوضح شهود عيان، أن سمكة قرش يبلغ طولها 3 أمتار هاجمت الرجل وعضته في فخذه، قبل أن يتمكن راكبي أمواج آخرين من إنقاذه وإخراجه للشاطئ، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وعلى الرغم من تلقي الرجل للعلاج من إصابات خطيرة في ساقه اليسرى، وإجراء الإسعافات الأولية له، إلا أنه توفي في مكان الحادث.

وبعد وقوع الحادثة، أمرت السلطات الأسترالية بتطهير الشواطئ القريبة من السباحين وراكبي الأمواج، وستظل مغلقة لمدة 24 ساعة.

وجدير بالذكر، أن هذا الحادث هو ثالث هجوم قاتل لأسماك القرش في أستراليا خلال العام الحالي 2020.