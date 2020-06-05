للمرة الأولى.. ولادة غزال بمحمية طبيعية في السعودية

كشفت محمية شرعان الطبيعية، عن ولادة أول غزال في محمية طبيعية داخل الأراضي السعودية، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

ونشرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، معلقة عليه: "التوازن البيئي الواسع النطاق في محمية شرعان الطبيعية يتحقق على كافة الأصعدة، ويمهد لعودة الحياة البرية من جديد. نحتفل اليوم بميلاد أول غزالٍ ومازال هناك الكثير لنحتفل به".

التوازن البيئي الواسع النطاق في #محمية_شرعان_الطبيعية يتحقق على كافة الأصعدة، ويمهد لعودة الحياة البرية من جديد. نحتفل اليوم بميلاد أول غزالٍ ومازال هناك الكثير لنحتفل به. pic.twitter.com/DDMVeisSGY — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) June 5, 2020

وتقع محمية شرعان الطبيعية تحت مظلة "رؤية العلا" التي دشنتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تسعى هذه الرؤية إلى إحداث تحولات مسؤولة في المنطقة، وذلك من أجل الموازنة بين حماية التراث الطبيعي والثقافي الغني.