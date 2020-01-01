لمحاربة العنصرية.. فيسبوك يصدر تعليمات جديدة صارمة

07:13 م | الأحد 07 يونيو 2020
فيسبوك

فيسبوك

كتب: وكالات

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قرر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصدار مجموعة من التعليمات الصارمة بهدف مكافحة العنصرية، وتتعلق بكيفية مناقشة هذه القضايا عبر المجموعات المختلفة في المنصة الأشهر في العالم.

وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن هذه القرارات الجديدة تعد اعترافا من منصة فيسبوك بظهور نشاط يتضمن نوع من العنصرية عبر شبكتها للتواصل الاجتماعي، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

أما عن التعليمات الجديدة، ذكر فيسبوك أنه سيراجع كل السياسات المنظمة لجميع المجموعات والصفحات الموجودة عبر المنصة، وهذا من شأنه أن يساعد في مكافحة القضايا المرتبطة بالعنصرية، سواء "العرقية" أو المرتبطة بـ"القضايا الاجتماعية"، والتي تسببت في تفجير الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى.

وشددت منصة فيسبوك على أن سياساتها الجديدة ستحتوي على استجابة مباشرة لكافة المناقشات، التي تتطرق لأي أنشطة مناهضة للعنصرية أو تتحدث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتعد التعليمات الجديدة اعترافا بأن التوترات في الجماعات قد نمت بعد وفاة جورج فلويد والاحتجاجات الناتجة، وأن مديري المجموعة يبحثون عن إجابات عديدة لكل الأسئلة التي تدور في خلد الكثيرين بشأن العنصرية وتفشيها ومن المسؤول عنها وعلاقاتها بالانتخابات الأمريكية.

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