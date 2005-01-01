هتدفع ولا أحرمك من ابنك.. فيلم قصير عن قانون الرؤية

مشهد من قلب الواقع يجسد معاناة أسرة ضحيتها طفلة انفصلا أبويها نتيجة خلافات حادة انتهت بالطلاق، تسخدمها والدتها للضغط على أبيها ومعاقبته بطريقتها الخاصة، من خلال قانون الرؤية الذي يمنح الأب حق الجلوس مع أبنائه 3 ساعات كل أسبوع، تأتي متأخرة لمكان الرؤية حتى لا يحظى بالجلوس مع فتاته الصغيرة إلا بضع دقائق يزداد فيهم الاشتياق والحنين والألم أيضًا.

تفاصيل يرويها "جودي" فيلم قصير مدته 13 دقيقة يعكس قصة حقيقية من دفتر الأحوال الشخصية وتحديدًا قانون الرؤية الذي صدر 2005، يحرم الآباء من المشاركة في تربية صغارهم، تختار المحكمة مكان للرؤية لا يليق باللقاء، يكون غالبًا في مركز شباب أو جمعية متهالكة.

تحمس للسيناريو المخرج هاني قاسم وقررت تنفيذه بدعم لوجسيتي من وزارة الثقافية متمثلة في المركز القومي للسينما، مؤكدًا أن القصة حقيقية لصديق له كان يعمل طبيب أسنان في الخليج ونشبت خلافات بينه وبين زوجته وانتهت بالطلاق وتأثرت "جودي" طفلتهما بهذه الخلافات التي ذهب للمحاكم: "كنت بروح اتفرج عليهم في مراكز الرؤية عشان أشوف بعينى، هناك فيه بهدلة حقيقة وشوفت أمهات بتجيب بلطجية عشان تتضرب الأب وتكسره قدام العيال".

يحكي أن صديقه هو بطل الحكاية التي تحمل اسم طفلته يرويها بتفاصيلها المؤلمة لتحذير الشريكين من استخدام الأطفال كأداة للمساومة: "احنا مبعرضش الأب ملاك ولا الأم ملاك، في الأول مشهد بينهم كل واحد بيحكي وجهة نظره، الضحية هما الأطفال والقانون محتاج إعادة نظر من المسؤولين"، لافتًا إلى أن القانون حارم الأب من التدخل في تربية أبنائه إلا بعد سن الـ18: "هيكون فات الأوان وشوفت ناس بتتقابل في أماكن رؤية لا تليق واستغرقت سنتين عشان نخرج الفيلم ده رغم أن تصويره أخد يوم ونص فقط".

يُهدى أحمد عز، المنتج، هذا الفيلم لابنه في عيد ميلاده السابع بعد أيام، مؤكدًا أن هدفه من هذا العمل إظهار عوار قانون الأحوال الشحصية فيما يخص الرؤية حسب قوله: "احنا مبندافعش عن حد، الموضوع بيبدأ بخناقة عادية بين الاتنين وبنتنهي بطلاق ضحيته جيل كامل"، لافتًا إلى أن الفيلم يروي تفاصيل أب سافر للعمل في الخليج ورفضت زوجته السفر معه للبقاء بجانب أسرتها ومن هنا اندلعت المشاكل: "الأم بتمنع الأب يشوف ولاده حتى لو هيدفع فلوس وتركيزنا في الفيلم على مشاعر الطفلة اللي نفسها تعيش بين ابوها وأمها ملهاش دعوة بمشاكلهم".