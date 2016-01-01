آخرها "كورونا فيروس".. أعمال جمعت محمد رمضان ومحمد سامي

03:53 م | الأحد 07 يونيو 2020
محمد رمضان ومحمد سامي

محمد رمضان ومحمد سامي

كتب: منة الصياد

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انتهى المخرج محمد سامي من تصوير كليب "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، في المريوطية، وجرى التصوير على مدار يومين، وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة في الكليب المقرر طرحه خلال ايأم قليلة على يوتيوب.

و"كورونا فيروس" يعد هو الكليب الثاني الذي يتعاون فيه محمد سامي مع محمد رمضان في الأغنيات، حيث قدما سويا كليب "رايحين نسهر" الذي طرح مطلع هذا العام وحقق نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهداته على يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، وعاد به سامي لإخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب.

فضلًا عن الغناء على مدار السنوات الماضية، تعاون كل من "رمضان" و"سامي"، في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا، والتي جاء آخرها مسلسل "البرنس" الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل البرنس 

في إطار الدراما الاجتماعية، تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، التي يدخل أبناءها في عدد من الصراعات بعد وفاة الوالد.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش. 

فيلم جواب اعتقال

تدور أحداث العمل المنتج عام 2017، حول "خالد" الذي ينضم إلى صفوف إحدى الجماعات الإرهابية، وهندما يرغب أخيه "أحمد" في الانضمام أيضًا إلى الجماعة يمنعه خالد من ذلك وتتوالى الأحداث.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة، محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وسيد رجب.

مسلسل الأسطورة 

تدور أحداث المسلسل حول شاب خريج كلية الحقوق "ناصر"، الذي يسعى للانضمام للسلك القضائي، لكن يتم رفضه بسبب سمعة أخيه تاجر السلاح، وتتوالى الأحداث.

وحقق المسلسل، الذي عُرض خلال دراما رمضان 2016، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

العمل من تأليف، محمد عبد المعطي، وإخراج محمد سامي، بطولة، محمد رمضان، وروجينا، وياسمين صبري.

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