الشهر المقبل.. إطلاق أول لقاح لفيروس كورونا يؤخذ من خلال الاستنشاق

11:25 ص | الأحد 07 يونيو 2020
كورونا

كورونا

كتب: مصطفى الصبري

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أفادت تقارير عديدة بأن هناك لقاحا لفيروس كورونا التاجي المستجد الذي يجتاح العالم سيكون جاهزًا في شكل جهاز استنشاق مثل جهاز استنشاق علاج الربو، بحلول الشهر المقبل.

وتُجرى حاليًا تجارب لتطوير لقاح مضاد لكورونا بواسطة جامعة أكسفورد بهدف طرحه في سبتمبر للجمهور، بحسب صحيفة "ذان صن" البريطانية.

وقالت شركة الأدوية "Astra Zeneca" البريطانية-السويدية، إنها ستبدأ في إنتاج اللقاح بمجرد منحه الموافقة النهائية، وتعتزم إنتاج ملياري جرعة بفضل التمويل من الملياردير بيل جيتس.

ويُزعم أن فريق جامعة أكسفورد "واثق بنسبة 80 % من فاعلية لقاحهم لدى الشباب"، ويؤكدون أنه يمكن إعطاء اللقاح للمرضى من خلال استخدام جهاز مثل جهاز استنشاق الربو، بداية من الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأنباء الواردة عن لقاح جامعة أكسفورد جاء في محاضرة عبر الإنترنت لمركز الطب الشخصي بجامعة أكسفورد، ألقاها عضو الفريق الذي يعمل على تطوير اللقاح البروفيسور أدريان هيل.

وأشار هيل إلى أن التجارب السريرية ستنتهي عندما يتأكدون من أن اللقاح يحمي الناس من فيروس كورونا التاجي المستجد، وتابع: "نعتقد أن ذلك قد يكون في شهر أغسطس، وقد يكون قبل ذلك إذا انخفضت الحالات بالسرعة التي نتوقعها".

بدأت تجربة أكسفورد في أبريل، وشرعت منذ ذلك الوقت في تجنيد ما يصل إلى 10260 بالغًا فوق سن 55، وأطفال، للمشاركة فمعهم في التجربة.

جدير بالذكر أنه حتى الآن لا يوجد لقاح أو علاج متاح لـ كوفيد-19 أقرته منظمة الصحة العالمية، ولكن الأطباء في جميع أنحاء العالم يختبرون العقاقير الحالية المضادة للفيروسات لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التغلب على الفيروس التاجي.

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