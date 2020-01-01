دعاية بـ"مؤشر كورونا": الأعداد بتزيد.. وأسعارنا بتنزل

محل ملابس فى محافظة المنوفية استغل شكل البيان الخاص بإحصاءات فيروس كورونا، الذى تصدره وزارة الصحة يومياً، فى الدعاية لمنتجاته من ملابس رجالى جاهزة، أخذ مصطفى سامى، مسئول بالمحل، القالب الإحصائى، ووضع فيه أسعار الملابس الجاهزة التى يبيعها، فى محاولة للفت انتباه زبائنه من الشباب.

«بقالى يومين طابعه ومعلقه على باب المحل ومكان عدد الحالات كاتب الأسعار، والحمد لله الفكرة لفتت الأنظار جداً وعجبت الناس»، حسب «مصطفى»، مؤكداً أن الفكرة الإعلانية ساهمت فى تنشيط حركة البيع داخل المحل مرة أخرى، بعد أن شهد حالة من الركود مؤخراً، ما جعله يطبقها فى كل فروع المحل: «اللى بيعدى من قدام المحل بيفكر إن دى إحصائية لأرقام المصابين والمتعافين من الفيروس وبيقفوا عشان يقروا وبيكتشفوا إنها لأسعار الملابس وبيضحكوا، وأغلبهم بيدخل يقيس ويشترى عشان الأسعار رخيصة».

«الأعداد فى الطالع وأسعارنا فى النازل»، شعار رفعه «مصطفى»، باعتباره مناسباً للدعاية التى يقدمها: «الشاطر اللى يستغل الأزمة ويسوّق لنفسه، خصوصاً إن محدش بيشترى اليومين دول والناس خايفة تخرج، لكن شكل الدعاية بالأسعار شجعهم»، ويقدم خصومات تصل إلى 50%، بأسعار تتراوح بين 75 و150 جنيهاً للتشيرتات والبنطلونات والأحذية.