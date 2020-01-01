"من أقارب أم 44".. اكتشاف أول كائن عاش على سطح الأرض

02:55 ص | الأحد 07 يونيو 2020
حفرية أقدم كائن عاش على سطح الأرض

حفرية أقدم كائن عاش على سطح الأرض

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

مشاتل نجمية بها نجوم تشبه الشمس تقرب العلماء من رصد كواكب مثل الأرض

مشاتل نجمية بها نجوم تشبه الشمس تقرب العلماء من رصد كواكب مثل الأرض

لليوم الثاني.. إزالة 15 عقارا مخالفا حتى سطح الأرض بالجيزة

لليوم الثاني.. إزالة 15 عقارا مخالفا حتى سطح الأرض بالجيزة

أول ظاهرة في يونيو.. كوكب يمر بين الأرض والشمس

أول ظاهرة في يونيو.. كوكب يمر بين الأرض والشمس

محافظ القاهرة: إلزام أصحاب العقارات بالجراج.. والإزالة حتى سطح الأرض للمخالفين

محافظ القاهرة: إلزام أصحاب العقارات بالجراج.. والإزالة حتى سطح الأرض للمخالفين

بعد دراسة دقيقة لأحافير حشرة منقرضة، يعتقد العلماء الآن أن جنسًا منقرضًا من جنس "عديدة الأرجل"، أحد أقارب "أم أربعة وأربعين" الحديثة، هو أقدم حيوان عاش وتنفس على سطح الأرض.

بدأت الحياة على الأرض في شكل بدائي، ويعتقد أن البق، أو على وجه التحديد مفصليات الأرجل، بما في ذلك الحشرات والعناكب، من أوائل الحيوانات التي عاشت على الأرض، بحسب موقع "science alert" المتخصص في أخبار العلوم.

تم اكتشاف حفرية myriapod Kampecaris obanensis لأول مرة في عام 1899 على جزيرة اسكتلندية، وتم تأريخها إشعاعيًا بـ425 مليون سنة تقريبًا، لتصبح هذه الحشرة ذات الأرجل العديدة، التي تعتبر من أسلاف "أمك أربعة وأربعين"، أقدم الحيوانات البرية التي خرجت من الماء وعاشت على سطح الأرض.

يقول عالم الجيولوجيا مايكل بروكفيلد من جامعة تكساس وجامعة ماساتشوستس في بوسطن: "هذا بالطبع يعتمد فقط على الحفريات التي وجدناها حتى الآن، لكن نعتقد أنه لا توجد اكتشافات أخرى هناك، وبعد النظر في بعض أفضل الرواسب المحفوظة، يمكن أن يشير هذا إلى نهاية وحسم الأمر".

ويرى العلماء أن النتائج الجديدة، التي نُشرت في مجلة علم الأحياء التاريخي، وتقول إن هذا النوع القديم هو بالفعل الأول من بين جميع رواد المياه الذين خرجوا إلى الأرض، تشير إلى أنهم كانوا يستهينون بجدية مدى سرعة هذا التحول.

وفقًا لتقنية تسمى التاريخ الجزيئي للساعة، والتي تستند إلى معدل طفرة الحمض النووي، تبين أيضًا أن أحافير النباتات الجذعية في اسكتلندا كانت أصغر بـ75 مليون عام تقريبًا مما اعتقد العلماء في السابق، وذلك بالتزامن مع الجدول الزمني Kampecaris.

ولم يكن البق في اسكتلندا يتكيف فقط مع الحياة على الأرض بوتيرة سريعة؛ بل يشير هذا الاكتشاف إلى أن الغابات كانت تفعل ذلك بنفس المعدل تقريبًا، ومن المحتمل جدًا أن يكون الاثنان مرتبطان بطريقة أو بأخرى.

بالنظر إلى مدى أهمية هذه الحشرات في تاريخ كوكبنا، فوجئ بروكفيلد عندما اكتشف أن هذه الأحافير لم يتم تأريخها من قبل، على الرغم من أنه يعترف أن ذلك يستغرق وقتًا طويلاً.

عند تحليل الصخور القديمة، يجب على العلماء استخراج الشوائب المجهرية من الزركون، والتي يمكن استخدامها لتحديد تاريخ الرواسب بدقة، ويتطلب ذلك عينا ويدًا دقيقة.

عالمة الجيولوجيا والمؤلفة المشاركة ستيفاني سواريز كانت تتقن هذه التقنية منذ سنواتها الجامعية، واستخدمتها في الماضي لإثبات أن عينة مختلفة (Pneumodesmus newmani) لم تكن أقدم حشرة على الأرض، ولكنها كانت في الواقع أصغر بـ14 مليون سنة من ظن العلماء، وبعد سنوات من العمل الدقيق، توجت معرفتها وقدرتها باكتشاف جديد.

الأكثر قراءة

طرق تعقيم الكمامات قبل ارتدائها مرة أخرى.. كيف تتأكد من نجاح العملية؟

طرق تعقيم الكمامات قبل ارتدائها مرة أخرى.. كيف تتأكد من نجاح العملية؟

طرق تعقيم الكمامات للوقاية من فيروس كورونا عند ارتدائها مرة أخرى
جهات وشخصيات عالمية تتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا: قد تكون مدمرة

جهات وشخصيات عالمية تتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا: قد تكون مدمرة

جهات وشخصيات تتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد
لماذا تظهر نتائج كورونا سلبية في بعض الأحيان ثم تتغير؟.. طبيب يُجيب

لماذا تظهر نتائج كورونا سلبية في بعض الأحيان ثم تتغير؟.. طبيب يُجيب

أسباب عدم دقة نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد عند إجرائها
بث مباشر لظاهرة خسوف القمر شبه الظلي في سماء مصر

بث مباشر لظاهرة خسوف القمر شبه الظلي في سماء مصر

بدأ، منذ قليل، في سماء مصر والمنطقة العربية، ثاني حدث من ظواهر الخسوف والكسوف في 2020، حيث يشهد القمر حالة من الخسوف شبه الظل، بداية من الساعة 7:50 مساء وتكون ذ
يأكلون لحوم البشر ويشربون من الجماجم.. حقائق مذهلة عن قبيلة "أجوري"

يأكلون لحوم البشر ويشربون من الجماجم.. حقائق مذهلة عن قبيلة "أجوري"

في واقعة  غريبة، رصد المصور جان سكورا، مجموعة من المشاهد لأحد القبائل الهندية، التي تعيش في المقابر.