"اتصور وانت لابس الكمامة".. تحدٍّ جديد من وحي الأحداث

09:50 ص | الأحد 07 يونيو 2020
اثنان من المشاركين في التحدي

اثنان من المشاركين في التحدي

كتب: أحمد ماهر أبوالنصر

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بادر محمد على خليل، أحد أبناء محافظة الغربية، بطرح فكرة جديدة لتشجيع زملائه على ارتداء الكمامة، أطلق عليها اسم «قبلت التحدى»، تهدف إلى التقاط صور فوتوغرافية بالكمامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مع كتابة تعليق على الصور، وذكر بعض أسماء أصدقائه للدخول معه فى التحدى، وحازت فكرته على إعجاب أكثر من ١٠ آلاف شخص فى أقل من أسبوع، جميعهم شاركوا فى التحدى.

يرى الشاب الثلاثينى أن مثل هذه المبادرات تشجع الناس على ارتداء الكمامة وتساعد الدولة فى جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد: «بما إنى عامل بسيط من الطبقة العاملة ولا أملك من المال سوى ما يكفى قوت يومى، قررت أن أشارك بصورة للتشجيع على لبس الكمامة، ماينفعش حد يكون فى قدرته يعمل حاجة للمساعدة حتى لو كانت عبارات نفسية ويقف ساكت»، مؤكداً أن المبادرة رحَّب بها عدد كبير من متابعى موقع فيس بوك: «لم أكن أتخيل أن يقبل أصدقائى بهذا التحدى وينتشر بهذا الشكل»، مشيراً إلى أنه شعر بالحزن لعدم قدرته على المشاركة فى حملات التعقيم أو تقديم مساعدات مالية للمصابين: «رفضت أن أقف مكتوف الأيدى، وفكرت فى كيفية مساعدة الناس بالإمكانيات المتاحة».

قرر «خليل» استخدام مواقع التواصل لما لها من قدرة على الوصول لجميع الطبقات: «عملت دعوات للأصدقاء للمشاركة فى التحدى وطالبتهم بترشيح أصدقاء آخرين وكل منهم ينشر صورته، وبالفعل استجاب عدد كبير وخرج التحدى من نطاق الأصدقاء»، لافتاً إلى أنه سيكمل التوعية بفكرة أخرى وهى شراء كحول ومعقمات وتوزيعها على الأهالى بالمجان.

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