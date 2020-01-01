قبل موته بلحظات.. طيار يرسل صورته الأخيرة لوالدته

طائرة
يبدو وكأنه كان يشعر بأن هذه المرة الأخيرة له التي ستراها فيها والدته، حيث أرسل طيار بريطاني صورة سيلفي قام بالتقاطها لنفسه، إلى والدته، قبل موته بلحظات.
وكان الطيار المدعو دانييل شيد والبالغ من العمر 39 عامًا وأصدقاؤه، قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة ذات محرك واحد، بولاية إلينوي، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وكان الأصدقاء الأربعة بدأوا التحليق بطائرتهم الخاصة، من مدينة سانت لويس ماريلاند، ليلتقط دانييال صورة سيلفي تجمعهم، قبل السقوط بعد مرور 5 دقائق فقط من الإقلاع.
وتحطمت الطائرة من طراز Piper Cherokee PA 28-235 بالقرب من مدينة كارلينفيل البريطانية، حيث استغرقت الرحلة الجوية 5 دقائق فقط.
طرق تعقيم الكمامات للوقاية من فيروس كورونا عند ارتدائها مرة أخرى
جهات وشخصيات تتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد
طبي ييحدث عن فيروس كورونا والعدوى منه مشيرا إلى أنه مرض غير متوقع
بعد مرور بضعة أشهر على تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا في جميع أنحاء العالم، أصبح ارتداء الكمامات الطبية القماشية أسلوب حياة للعديد من الأشخاص، ويوصي خ
أسباب عدم دقة نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد عند إجرائها
تعليقات الفيسبوك