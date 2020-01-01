قبل موته بلحظات.. طيار يرسل صورته الأخيرة لوالدته

يبدو وكأنه كان يشعر بأن هذه المرة الأخيرة له التي ستراها فيها والدته، حيث أرسل طيار بريطاني صورة سيلفي قام بالتقاطها لنفسه، إلى والدته، قبل موته بلحظات.

وكان الطيار المدعو دانييل شيد والبالغ من العمر 39 عامًا وأصدقاؤه، قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة ذات محرك واحد، بولاية إلينوي، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكان الأصدقاء الأربعة بدأوا التحليق بطائرتهم الخاصة، من مدينة سانت لويس ماريلاند، ليلتقط دانييال صورة سيلفي تجمعهم، قبل السقوط بعد مرور 5 دقائق فقط من الإقلاع.

وتحطمت الطائرة من طراز Piper Cherokee PA 28-235 بالقرب من مدينة كارلينفيل البريطانية، حيث استغرقت الرحلة الجوية 5 دقائق فقط.