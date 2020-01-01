يأكلون لحوم البشر ويشربون من الجماجم.. حقائق مذهلة عن قبيلة "أجوري"

قبيلة هندية
في واقعة غريبة، رصد المصور جان سكورا، مجموعة من المشاهد لإحدى القبائل الهندية، التي تعيش في المقابر، حيث تعود جذورها إلى القرن السابع عشر، ويتناول أفرادها اللحم البشري أيضًا.
وتنتمي القبيلة إلى شعب "أجوري"، حيث يعتمد أفرادها على جثث البشر في جميع أشكال حياتهم اليومية، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.
والتقط صاحب الـ38 عاما، صورة لرجل يشرب من فم جمجمة بشرية حقيقية، بينما يظهر آخر مع جمجمة بشرية حمراء يضعها فوق وجهه المغطى بغبار أبيض.
ويعبد أفراد القبيلة الإله الهندوسي، شيفا، كما يؤمنون بالزهد حيث ينكرون كل أشكال الملذات الحسية سعيا لتحقيق أهداف روحية.
كما يعتمد أفراد القبيلة على التأمل ومزيج من الكحول والماريجوانا لممارسة طقوسهم الروحانية، حيث يعيشون بين مواقع حرق الجثث في الهند، وبعد حرقها يقومون بنثر رماد الجثث في نهر الجانج المقدس.
كما يجري التخلص من بعض الجثث دون حرقها، حيث تجمع البقايا ويجري الاستعانة بها في جميع أشكال الحياة اليومية.
مرة أخرى، أصبح مستخدموا هواتف أندرويد في حالة خطر بشأن التطبيقات الموجودة على أجهزتهم، وذلك بعد تحذيرات مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذا التهديد الأ
حزن بالغ أصاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، منذ ليلة أمس، بعدما انتشرت مجموعة من الصور لأحد الأفيال الهندية، التي لاقت تعذيبًا كبيرًا، بولاية
جهات وشخصيات تتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد
طرق تعقيم الكمامات للوقاية من فيروس كورونا عند ارتدائها مرة أخرى
بسبب تحديثها الأخير، تصدرت اللعبة الشهيرة "بابجي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بسبب ظهور عدد من التماثيل الشبيهة
تعليقات الفيسبوك