يأكلون لحوم البشر ويشربون من الجماجم.. حقائق مذهلة عن قبيلة "أجوري"

في واقعة غريبة، رصد المصور جان سكورا، مجموعة من المشاهد لإحدى القبائل الهندية، التي تعيش في المقابر، حيث تعود جذورها إلى القرن السابع عشر، ويتناول أفرادها اللحم البشري أيضًا.

وتنتمي القبيلة إلى شعب "أجوري"، حيث يعتمد أفرادها على جثث البشر في جميع أشكال حياتهم اليومية، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

والتقط صاحب الـ38 عاما، صورة لرجل يشرب من فم جمجمة بشرية حقيقية، بينما يظهر آخر مع جمجمة بشرية حمراء يضعها فوق وجهه المغطى بغبار أبيض.

ويعبد أفراد القبيلة الإله الهندوسي، شيفا، كما يؤمنون بالزهد حيث ينكرون كل أشكال الملذات الحسية سعيا لتحقيق أهداف روحية.

كما يعتمد أفراد القبيلة على التأمل ومزيج من الكحول والماريجوانا لممارسة طقوسهم الروحانية، حيث يعيشون بين مواقع حرق الجثث في الهند، وبعد حرقها يقومون بنثر رماد الجثث في نهر الجانج المقدس.

كما يجري التخلص من بعض الجثث دون حرقها، حيث تجمع البقايا ويجري الاستعانة بها في جميع أشكال الحياة اليومية.