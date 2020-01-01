بعد نتائجه المبشرة على مرضى كورونا في مصر.. كل ما يخص العلاج بالبلازما

05:25 ص | السبت 06 يونيو 2020
بلازما الدم

بلازما الدم

كتب: لمياء محمود

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رصدت لجنة وزارة الصحة العلمية المختصة بمكافحة فيروس كورونا التاجي المستجد، نتائج مبشرة حول تطبيق بروتوكول البلازما، على مرضى الحالات الشديدة.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، أمس، على القناة الأولى المصرية، أنه يتم أخذ بلازما الدم، ممن تم تعافيهم عن طريق التبرع بالدم، وإعطائها لحالات شديدة، حيث التجارب ثبت أنها نجحت.

ووجهت عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، الدعوة للمتعافين من مرض كورونا، التبرع ببلازما الدم، لافتة إلى أن التبرع عبر بنك الدم المركزي، حيث يتم الاتصال بالمتعافي للاتفاق معه، وعمل اختبارات، والتأكد من خلوه من فيروسات أخرى، ويتم أخذ التبرع ولا تأخذ وقت وغير متعبة.

وتستعرض "الوطن"، معلومات عن العلاج ببلازما دم المتعافين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما هو العلاج بالبلازما؟

أوضح الدكتور جيفري هندرسون، من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، أنه عندما يصاب الشخص بجراثيم معينة، يبدأ الجسم في إنتاج بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى، وبعد أن يتعافى الشخص، تطفو هذه الأجسام المضادة في دم الناجين -وتحديداً البلازما، الجزء السائل من الدم- لشهور، وحتى لسنوات.

كيف يحصل الأطباء على البلازما؟

تأخذ بنوك الدم التبرعات بالبلازما، مثلما تأخذ التبرعات من الدم الكامل، ويتم استخدام البلازما العادية في المستشفيات وغرف الطوارئ كل يوم.

إذا كان شخص ما يتبرع فقط بالبلازما، يتم سحب دمه من خلال أنبوب، ويتم فصل البلازما، وإعادة البقية إلى جسم المتبرع، ثم يتم اختبار وتنقية البلازما، للتأكد من أنها لا تحتوي على أي فيروسات تنتقل عن طريق الدم، وهي آمنة للاستخدام.

وبالنسبة لأبحاث فيروس كورونا، سيكون الفرق هو من يقوم بالتبرع، وهم الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس التاجي.

وسيقيس الأطباء عدد الأجسام المضادة في وحدة البلازما المتبرع بها، حيث يكتشفون ما هي الجرعة الجيدة، وعدد المرات التي يمكن للناجين التبرع بها.

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