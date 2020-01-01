حارب السرطان قبل مواجهة كورونا.. "كالكوينس" أثبت فاعلية ضد كوفيد 19

07:07 ص | السبت 06 يونيو 2020
حارب السرطان قبل مواجهة كورونا.. "كالكوينس" أثبت فعالية ضد كوفيد 19

حارب السرطان قبل مواجهة كورونا.. "كالكوينس" أثبت فعالية ضد كوفيد 19

كتب: ماريان سعيد

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تطور جديد قد يكون بادرة أمل، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أظهر عقار كالكوينس، لعلاج السرطان، الذي تنتجه شركة أسترازينيكا، مؤشرات أولية على مساعدة مرضى كوفيد-19، ممن يتلقون العلاج في المستشفى، على تخطي أسوأ مراحل المرض.

وشجعت نتائج البحث الأولى، الذي شمل 19 مريضا، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، شركة الأدوية البريطانية، على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة سريرية أوسع، أعلنت في إبريل. 

وكان 11 مريضا يتنفسون بمساعدة أجهزة تنفس، عندما بدأوا دورة كالكوينس، لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما، وأصبح بإمكان 8 منهم التنفس دون الحاجة لجهاز، وفقا لنتائج وردت في بحث شارك في وضعه خوسيه باسيلغا رئيس قسم أبحاث الأورام في الشركة.

ما هو علاج كالكوينس

CALQUENCE هو نوع من الأدوية يسمى مثبط Bruton tyrosine kinase أو BTKi، وثبت أن تثبيط BTK للمساعدة في علاج MCL (ورم الغدد المفاوية).

CALQUENCE هو دواء يستخدم لعلاج البالغينالذين تلقوا علاجًا واحدًا على الأقل سابقًا لسرطانهم، بحسب الصفحة الرسمية لشركة أسترازينيكا.

وبحسب شركة من غير المعروف ما إذا كان CALQUENCE آمنًا وفعالًا عند الأطفال.

تم قياس تأثير CALQUENCE من خلال عدد المرضى الذين استجابوا للعلاج ومدة استمرار الاستجابة.

يستهدف CALQUENCE ويساعد على حجب البروتين المسمى BTK والذي يساهم في نمو الخلايا السرطانية وبقائها. وهو نوع من الأدوية يسمى مثبط Bruton tyrosine kinase أو BTKi. وقد ثبت أن تثبيط BTK للمساعدة في علاج المرضى الذين يعانون من MCL.

ويحذر موقع calquence.com، المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية حديثة أو يخططون لذلك بما فيها جراحات الأسنان تناول العقار نظرا لتأثيرة على حالات النزيف. 

كما يمنع استخدامه حال وجود مشاكل في ضربات القلب، أو مشاكل في الكبد، بما في ذلك عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي، والحوامل أو الذين يخططون للحمل لتأثيره على الأجنة وعسر الولادة.

متى بدأت تجارب CALQUENCE  على مرضى كورونا

في 14 إبريل بدأت عملاق الصناعات الدوائية "أسترازنيكيا" اختبار "كالكوينس"، لمعرفة ما إذا كان يمكنه كبح الاستجابة المناعية المفرطة التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد لدى بعض المرضى.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، قالت الشركة البريطانية السويدية، إن علاجها للأورام اللمفاوية قد يقلل من شدة ضيق التنفس لدى المرضى، عن طريق الحد من الالتهابات التي يسببها فيروس كورونا المستجد.

وكانت وكالة اسبوتنك، أعلنت أنه سيتم اختبار دواء "Calquence" على مرضى "كوفيد 19" في المستشفيات، بما في ذلك البعض ممن يتلقون الدعم في وحدات العناية المركزة، في تجربة عشوائية واسعة النطاق، ووفقًا للشركة فإن أول المتطوعين للاختبار سيكونون من الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة.

وقال خوسيه باسلغا، رئيس أبحاث السرطان في أسترازنيكيا، إن الشركة تأمل في "إثبات أن إضافة كالكوينس إلى الرعاية الجيدة يقلل من الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي ويحسن فرص بقائهم على قيد الحياة".

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