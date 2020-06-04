"فيس بوك" تطرح خاصية جديدة من أجل أمان الصور

وطرحت فيس بوك هذه الخاصية، لتسهيل إمكانية عثور المستخدم على صوره عبر تطبيق واحد، ومنصة آمنة.
وتعد تلك الخدمة ضمن الخدمات المفروضة، على منصة فيس بوك، ضمن إجراءات لمكافحة الاحتكار، بعد شعور هيئات إنفاذ القانون، أن شركات التكنولوجيا الكبرى، تستخدم البيانات الشخصية لمستخدميها بصورة مغلقة بغرض قتل المنافسة.
لتفعيل تلك الخاصية اتبع الخطوات التالية، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو":
- ادخل إلى الإعدادات الخاصة بحسابك على فيسبوك.
- اختر أيقونة الخصوصية.
- ستجد أيقونة جديدة تسمح من خلالها بنقل فيسبوك لكل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك إلى خدمة "جوجل للصور".
- يمكنك أيضا جعل تلك الخدمة منتقاة لفئة معينة من الصور أو مقاطع الفيديو.
تعليقات الفيسبوك