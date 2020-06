"فيس بوك" تطرح خاصية جديدة من أجل أمان الصور

من أجل راحة مستخدميها، طرحت منصة فيس بوك، خاصية جديدة يمكنها نقل الصور الخاصة بالمستخدمين إلى منصة "آمنة".

وبات "فيس بوك"، يمكن مستخدميه للمرة الأولى من نقل صورهم الخاصة إلى تطبيق "جوجل للصور" المنفصل، الذي يوصف بأنه أكثر منصة أمنا للصور، بحسب وكالة "سبوتنك" نقلا عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

Today, we are reaching 100% rollout of our photo and video transfer tool that enables people to port their photos directly to Google Photos.



With this rollout, the tool is now available globally to everyone on Facebook: https://t.co/1pck8PQoEe https://t.co/WBCeJGmMwp pic.twitter.com/IvHSgXNpbl