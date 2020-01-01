الفيديو لـ"فاقوس".. والمشاهدة بالملايين: خلطة "جمايكا"

بالزى الريفى الأصيل، ووسط أرض خضراء أو بالأحرى «الغيط»، قرر أحمد كامل الشهير بـ«جمايكا»، تصوير مقطع فيديو على طريقة إعلان «كومباوند» شهير، يستعرض خلاله بشكل كوميدى معالم قريته فاقوس، وجزءاً من حياته البسيطة فى محافظة الشرقية، بلهجة ومفردات أهالى القرية المميزة، ما جعله محط أنظار وإعجاب الجميع، وتخطى الفيديو حاجز المليونى مشاهدة فى ساعات قليلة.

يحكى «جمايكا» أنه كان يتعرض لكثير من التنمر بسبب لهجته الريفية حين يذهب للعاصمة، الأمر الذى كان يغضبه فى البداية، ثم قرر استغلال حسه الفنى وحبه للتمثيل فى الدفاع عن لهجة وعادات وتقاليد قريته، واستعراضها بشكل كوميدى، من خلال مقاطع فيديو قصيرة ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، فاكتسب حب وتعاطف متابعيه: «أول ما بدأت كنت بسجل مقاطع الفيديو على تليفون بـ200 جنيه وأرفعها على الإنترنت، بس محدش كان بيسمعها ويشوفها غير صحابى». حقق مقطع الفيديو الأخير لـ«جمايكا» نصف مليون مشاهدة خلال نصف ساعة، ودشن صفحة باسم «اتحاد الشرقية» لنشر مقاطع الفيديو عليها، متمنياً أن يغير نظرة البعض لأبناء الشرقية، وعدم التهكم من لهجتهم: «نفسى كمان حد يكتشف موهبتى وأمثل».

4 أيام يستغرقها ابن الشرقية لكتابة مضمون الفيديو قبل التصوير، ويستخدم مفردات مثل «علاولة، الله الوكيل» وغيرهما، حتى بات يرددها متابعوه من أبناء المحافظات الأخرى، ولم تشغله موهبته عن العمل، حيث كان بائعاً فى محل بقالة لأكثر من 13 عاماً فى بلدته فاقوس بالشرقية، ثم انتقل للعمل فى مخبز جده منذ عام: «اتعلمت الشغلانة بسرعة، عشان أصرف على موهبتى».