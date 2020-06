"مستقبل لزراعة الأعضاء".. إنشاء أول كبد بشرية صغيرة في العالم

في تطور طبي حديث، استطاع فريق علمي، إنشاء أول كبد بشرية صغيرة في العالم، تعمل بطاقتها الكاملة في المختبر، من خلال أخذ عينات من جلد الإنسان، في عملية من شأنها، أن تفتح بابا واسعا أمام عمليات زرع الأعضاء البشرية.

وأعاد باحثون من كلية الطب بجامعة بيتسبرج في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، برمجة خلايا الجلد إلى خلايا جذعية، ثم قاموا بتحريضها لتشكيل خلايا الكبد.

#MEDICINEHEALTH Bioengineered Miniature Human Livers Have Been Successfully Transplanted Into Ill Rats https://t.co/1iWDmmfQYn pic.twitter.com/6hs6aLaG7I