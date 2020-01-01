على طائرة ورقية.. الشهيد "منسي" يزيِّن سماء "الزاوية الحمراء"

03:30 ص | السبت 06 يونيو 2020
مجموعة الشباب بجوار «الطائرة الورقية» بصورة «منسى»

مجموعة الشباب بجوار «الطائرة الورقية» بصورة «منسى»

كتب: مها طايع

أخبار متعلقة

حبيت البلد ونفسي أطلع زيه.. فيلم تسجيلي عن تأثير المنسي على الأطفال

حبيت البلد ونفسي أطلع زيه.. فيلم تسجيلي عن تأثير المنسي على الأطفال

والدة الشهيد علي: المنسي كان بيعامل العساكر زي إخواته

والدة الشهيد علي: المنسي كان بيعامل العساكر زي إخواته

أرملة الشهيد أحمد المنسي: مشهد إعدام عشماوي أثلج صدورنا وأهالي الشهداء

أرملة الشهيد أحمد المنسي: مشهد إعدام عشماوي أثلج صدورنا وأهالي الشهداء

أرملة المنسي تكشف تفاصيل فوز "حمزة" ببطولة الرماية بالليزر

أرملة المنسي تكشف تفاصيل فوز "حمزة" ببطولة الرماية بالليزر

رحل عن عالمنا الشهيد البطل أحمد صابر منسى، وترك إرثاً عظيماً للشباب، ببطولاته وتضحياته، التى ستظل خالدة فى أذهانهم، محاولين التعبير عن تقديرهم واحتفائهم به بشتى الطرق، ومنها قيام مجموعة من الشباب فى منطقة الزاوية الحمراء، برسم صورة له بالزى العسكرى، ووضعها على طائرة ورقية بطول 3 أمتار، لتحلق فى السماء، فرحاً وفخراً بالبطل.

قام الشباب بتقسيم المهام بينهم، أحمد نبيل وشقيقه عمر، صاحبا الفكرة، وسامح كمال، قام بتصميم الطائرة، بينما عبدالرحمن العسكرى، كانت مهمته رسم صورة الشهيد، واستطاعوا خلال يومين عمل أكبر طائرة ورقية شهدتها المنطقة، وإطلاقها من فوق أحد الأسطح المرتفعة، حتى تُزيّن صورة «منسى» سماء الزاوية الحمراء، ويراها جميع السكان، ويحتفون بالشهيد.

«الطيارة شرف وفخر لينا، وأقل حاجة ممكن نقدمها للشهيد البطل، اللى علمنا معنى حب الوطن، وضحى بروحه فى سبيل أن أهلنا يعيشوا بأمان، وهتفضل سيرته وسطنا، وكل ما نفتكره نترحم عليه»، بحسب «عمر»، الذى حرص على توثيق خطوات تنفيذ الطائرة الورقية، حتى تظل ذكرى يتفاخرون بها طوال الوقت.

حالة من الفرحة العارمة عمت المنطقة بعد إطلاق الطائرة الورقية فى الهواء، وشعر السكان ببهجة ممزوجة بنصر وفخر كبيرين، وكأنهم حققوا انتصاراً بإحدى المعارك، وفقاً لـ«عمر»: «كل اللى شاف الطيارة الورق اتبسط واتصور معاها، وقعد يترحم ويدعى لمنسى وكل الشهداء، اللى بفضلهم إحنا لسه على أرضنا، ونفسنا نبقى فى وطنيتهم ونتعلم من بطولاتهم».

تواصل «عمر» مع سكان المناطق المجاورة، لتنفيذ طائرات ورقية بصور «منسى»، لتحلق جميعاً إلى عنان السماء.

الأكثر قراءة

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "بيسرقك"

لمستخدمي أندرويد.. احذف هذا التطبيق فورا من جهازك: "بيسرقك"

مرة أخرى، أصبح مستخدموا هواتف أندرويد في حالة خطر بشأن التطبيقات الموجودة على أجهزتهم، وذلك بعد تحذيرات مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هذا التهديد الأ
نفوق فيلة رفض الأهالي مساعدتها وأطعموها "أناناس مفخخ"

نفوق فيلة رفض الأهالي مساعدتها وأطعموها "أناناس مفخخ"

حزن بالغ أصاب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، منذ ليلة أمس، بعدما انتشرت مجموعة من الصور لأحد الأفيال الهندية، التي لاقت تعذيبًا كبيرًا، بولاية
جهات وشخصيات عالمية تتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا: قد تكون مدمرة

جهات وشخصيات عالمية تتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا: قد تكون مدمرة

جهات وشخصيات تتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد
بسبب الأصنام.. مطالبات بحذف لعبة pubg وعلماء الدين: حرام شرعا

بسبب الأصنام.. مطالبات بحذف لعبة pubg وعلماء الدين: حرام شرعا

بسبب تحديثها الأخير، تصدرت اللعبة الشهيرة "بابجي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بسبب ظهور عدد من التماثيل الشبيهة
طرق تعقيم الكمامات قبل ارتدائها مرة أخرى.. كيف تتأكد من نجاح العملية؟

طرق تعقيم الكمامات قبل ارتدائها مرة أخرى.. كيف تتأكد من نجاح العملية؟

طرق تعقيم الكمامات للوقاية من فيروس كورونا عند ارتدائها مرة أخرى