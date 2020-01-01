على طائرة ورقية.. الشهيد "منسي" يزيِّن سماء "الزاوية الحمراء"

رحل عن عالمنا الشهيد البطل أحمد صابر منسى، وترك إرثاً عظيماً للشباب، ببطولاته وتضحياته، التى ستظل خالدة فى أذهانهم، محاولين التعبير عن تقديرهم واحتفائهم به بشتى الطرق، ومنها قيام مجموعة من الشباب فى منطقة الزاوية الحمراء، برسم صورة له بالزى العسكرى، ووضعها على طائرة ورقية بطول 3 أمتار، لتحلق فى السماء، فرحاً وفخراً بالبطل.

قام الشباب بتقسيم المهام بينهم، أحمد نبيل وشقيقه عمر، صاحبا الفكرة، وسامح كمال، قام بتصميم الطائرة، بينما عبدالرحمن العسكرى، كانت مهمته رسم صورة الشهيد، واستطاعوا خلال يومين عمل أكبر طائرة ورقية شهدتها المنطقة، وإطلاقها من فوق أحد الأسطح المرتفعة، حتى تُزيّن صورة «منسى» سماء الزاوية الحمراء، ويراها جميع السكان، ويحتفون بالشهيد.

«الطيارة شرف وفخر لينا، وأقل حاجة ممكن نقدمها للشهيد البطل، اللى علمنا معنى حب الوطن، وضحى بروحه فى سبيل أن أهلنا يعيشوا بأمان، وهتفضل سيرته وسطنا، وكل ما نفتكره نترحم عليه»، بحسب «عمر»، الذى حرص على توثيق خطوات تنفيذ الطائرة الورقية، حتى تظل ذكرى يتفاخرون بها طوال الوقت.

حالة من الفرحة العارمة عمت المنطقة بعد إطلاق الطائرة الورقية فى الهواء، وشعر السكان ببهجة ممزوجة بنصر وفخر كبيرين، وكأنهم حققوا انتصاراً بإحدى المعارك، وفقاً لـ«عمر»: «كل اللى شاف الطيارة الورق اتبسط واتصور معاها، وقعد يترحم ويدعى لمنسى وكل الشهداء، اللى بفضلهم إحنا لسه على أرضنا، ونفسنا نبقى فى وطنيتهم ونتعلم من بطولاتهم».

تواصل «عمر» مع سكان المناطق المجاورة، لتنفيذ طائرات ورقية بصور «منسى»، لتحلق جميعاً إلى عنان السماء.