بث مباشر لظاهرة خسوف القمر شبه الظلي في سماء مصر

بدأ، منذ قليل، في سماء مصر والمنطقة العربية، ثاني حدث من ظواهر الخسوف والكسوف في 2020، حيث يشهد القمر حالة من الخسوف شبه الظل، بداية من الساعة 7:50 مساء وتكون ذروته في 9:30 ونهايته في 11:00 مساء تقريبا.

وأطلق المعهد القومي للبحوث الفلكية بثا مباشرا لظاهرة خسوف القمر، التي تشتهر باسم قمر الفراولة، والتي تستمر حوالي 3 ساعات، عبر موقع فيسبوك.

تفاصيل ظاهرة خسوف القمر

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية، سابقا لـ"الوطن"، أنه لا يحدث خسوف القمر أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، لذلك يكتمل بدر القمر لشهر شوال في هذا التاريخ 5 يونيو، وهو البدر المعروف من قبل القبائل الأمريكية باسم بدر الفراولة أو قمر الفراولة لأنه يشير إلى هذا الوقت من العام الذي تُجمع فيه ثمار الفراولة.

والخسوف الحادث في تلك الليلة خسوف شبه ظلي، ويحدث عندما يمر القمر في شبه ظل الأرض، وفي هذه الحالة يصبح القمر داكنا قليلا وقد لا يُلاحظه الكثير من الناس، ويُرى هذا الخسوف في معظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهندي وأستراليا.

وتبدأ مراحل الخسوف الساعة 7:50 مساء وتكون ذروته في 9:30 ونهايته في 11:00 مساء تقريبا.

كما أوضحت البحوث الفلكية، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، أن الخسوف من نوع القمر شبه الظل، وخلاله لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض "الظل"، لكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل"، لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل.

ولا يمكن رؤية الخسوف بالعين المجردة، وإنما بالتليسكوب، مستغرقة متابعته 3 ساعات و18 دقيقة تقريبا.

فوائد الخسوف القمري

ومن فوائد الخسوف القمري، التأكد من بدايات الأشهر الهجرية، إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري، عندما يكون القمر بدرا.

وسيشهد عام 2020، عددا من الخسوفات القمرية والكسوفات الشمسية التى يترقبها هواة الفلك وعلماؤه، يصل عددها إلى 4 خسوفات قمرية وكسوفين للشمس.

يذكر أن القرن الحادي والعشرين (بين عامي 2001-2100) سيشهد 230 خسوفًا قمريًا منها 85 خسوفًا كاملًا و58 خسوفًا جزئيًا و87 خسوفًا شبه ظل.