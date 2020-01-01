آخرهم حسام حداد.. إعلاميون أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا

شهدت الآونة الأخيرة، إعلان عدد كبير من الإعلاميين في مختلف القنوات المصرية، عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سواء عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر مداخلة هاتفية، وكان آخرهم الإعلامي حسام حداد، مذيع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة".

وقال حسام، مساء أمس الخميس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مساء الخير، يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة النهارده الخميس طلعت إيجابية.. الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي".

وأضاف: "باطمنكم عليا وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما تعودنا".

ولم يكن "حداد" أول الإعلاميين الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا، لذلك نرصد لكم أبرزهم في السطور التالية.

إلهام نمر

قالت الإعلامية إلهام نمر في نهاية مايو الماضي، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد، منذ قرابة أسبوع، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على إتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع درجة الحرارة اتبعت خطوات العزل المنزلي واتصلت بإحدى الطبيبات، وتناولت الأدوية اللازمة.

وتابعت إلهام نمر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "الأعراض كانت ارتفاع في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لي الأدوية والتزمت العزل المنزلي ولم أر أولادي أو زوجي منذ أسبوع".

آية عبدالرحمن

وفي اليوم ذاته، أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "الحمد لله تم التأكّد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة غن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

دينا حويدق

وفي يوم 1 يونيو الجاري، أعلنت الإعلامية دينا حويدق، مقدمة برنامج "it's show time"، الذي يُعرض عبر قناة Cbc، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تبين إيجابية نتائج التحليل.

وكتبت دنيا حويدق، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، أنها أجرت مسحة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس، حتى تبين إيجابية التحليل، مناشدة كل من خالطها على مدار الأسبوع الماضي، بضرورة الاطمئنان على صحته.

كريم رمزي

وفي اليوم ذاته، أعلن كريم رمزي، مذيع قناة أون تايم سبورت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تبين إيجابية نتائج التحليل.

وكتب كريم رمزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "تويتر": "كورونا إيجابي.. دعواتكم.. الحمد لله".

أحمد الخطيب

كما أعلن أحمد الخطيب، مراسل قناة "القاهرة والناس"، أمس الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، محذرًا كل من تعامل معه على مدار الأيام القليلة الماضية، بضرورة توخي الحذر والاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب "الخطيب" عبر فيسبوك: "الحمد لله على كل حاجة.. أنا جالي كورونا..!!"، متابعًا: "أنا بقول كده عشان أي حد شافني أو قابلني الأيام اللي فاتت ياخد باله.. يا رب مشفش فيكم أي مكروه".